SETA Panelinde 2024 Türk Dış Politikası ve 2025 Beklentileri Ele Alındı

SETA Paneli: 2024 Türk Dış Politikası ve 2025 Beklentileri

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "2024 Türk Dış Politikası ve 2025’ten Beklentiler" panelinde, Türkiye'nin dış politika stratejileri masaya yatırıldı. Çevrim içi gerçekleştirilen panelde, akademisyenler ve uzmanlar önemli değerlendirmelerde bulundu.

Öne Çıkan Konular

Panele katılan isimler arasında Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve SETA araştırmacısı Doç. Dr. Murat Aslan, SETA araştırmacısı Can Acun ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden öğretim üyeleri yer aldı. Moderatörlük görevini SETA araştırmacısı Sibel Düz üstlendi.

Doç. Dr. Murat Aslan, 2024 yılında özellikle Orta Doğu, Suriye ve Filistin konularının öne çıkacağını vurguladı. Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi bağlamında Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini arttırması gerektiğini ifade etti.

Suriye'de Gelişmeler

SETA araştırmacısı Can Acun, Suriye'deki muhalefet hareketinin devlete dönüşme yönündeki çabalarına dikkat çekti. "Rejimin iç yapısı o kadar zayıfladı ki, destekleyici güçler olan İran ve Rusya bölgedeki etkilerini kaybederken, muhalefet istikrar ve adalet arayışıyla hareket etmeye başladı" dedi.

Filistin Sorunu ve İsrail'in Saldırıları

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Doç. Dr. Muhammed Hüseyin Mercan, 2024’ün Gazze'de İsrail'in soykırımlarının derinleştiği bir yıl olacağına dikkat çekti. Ayrıca, Kasım’daki ABD Başkanlık seçimlerinin bu durumu daha da karmaşık hale getirdiğini belirtti.

Prof. Dr. Yücel Acer, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı eylemleri ve Türkiye'nin bu konudaki hukuksal hamleleri hakkında bilgi verdi. Acer, “İsrail'in soykırım davasında yargılanması çok önemli” yorumunu yaptı.

İran’ın 2024 Değerlendirmesi

Kriter Dergisi Yayın Koordinatörü Mustafa Caner, İran açısından kayıplarla dolu bir yıl olduğu ve İran-İsrail çatışmasının doğrudan sıcak çatışmaya dönüştüğünü açıkladı.

Afrika'da Daha Pozitif Gelişmeler

SETA Dış Politika Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş, Afrika'nın daha pozitif bir gündeme sahip olduğunu belirtti. Demirtaş, Türkiye’nin özellikle 2011'den bu yana Afrika’da etkin bir şekilde bulunmasına değindi.

SETA araştırmacısı Rıfat Öncel ise Türk savunma sanayinin son yıllardaki başarısını ve bunun ihracata yansıyan yönlerini vurguladı. Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ardından Türkiye’nin F-16 ve Eurofighter savaş uçakları satışı konusundaki gelişmelere de dikkat çekti.