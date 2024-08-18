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Settar Aslan'dan Orman Yangınlarına Dikkat Çekici Uyarı: Üç 30 Kuralı

Öz Orman-İş Genel Başkanı Aslan, orman yangınları riski için 'üç 30 kuralı'na dikkat çekti ve vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 11:59
Settar Aslan'dan Orman Yangınlarına Dikkat Çekici Uyarı: Üç 30 Kuralı

Settar Aslan'dan Orman Yangınlarına Dikkat Çekici Uyarı

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, orman yangınlarına karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekerek, "üç 30 kuralı" uyarısında bulundu.

Üç Kuralın Önemi

Aslan, orman yangınları riskinin artmasına neden olan üç temel faktörü vurguladı: İlk olarak, ısının 30 derecenin üzerine çıkması, ikinci olarak nemin yüzde 30'un altına düşmesi ve üçüncü olarak rüzgar hızının 30 kilometreden fazla olması. Bu koşulların büyük bir bölümde mevcut olduğunu belirten Aslan, halkı teyakkuzda olmaya çağırdı.

Ormanlarımızı Koruyalım

Aslan, "Ormanlarımız 'yeşil vatan' olarak tanımlanıyor ve ülkemizin toplam orman varlığının yaklaşık üçte biri bu alanlardan oluşuyor," diye ekledi. Son günlerde birçok ilde çıkan yangınlara dikkat çeken Aslan, yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğunu ifade etti.

Çocuklara Orman Bilinci Aşılanmalı

Aslan, eğitim sisteminde orman ve çevre bilincinin kazandırılması gerektiğini belirterek, okullarda 'Yeşil Vatan' dersi verilmesi gerektiğini savundu. Bu konudaki taleplerini Orman Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı’na ilettiklerini sözlerine ekledi.

Orman İşçilerine İhtiyaç Var

Aslan, orman yangınları ile mücadelede en önemli unsurun orman işçileri olduğunun altını çizerken, "Ormanlarımızı korumak için canını hiçe sayan orman işçilerimizi de unutmamalıyız" ifadelerini kullandı.

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