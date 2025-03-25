Seul'de Yol Çökmesi: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güney Kore'nin Seul kentinde yolun çökmesi sonucu bir motosiklet sürücüsü tragik bir şekilde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 11:41
Seul'de Yol Çökmesi: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güney Kore'de Korkunç Kaza

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bir kavşakta meydana gelen yol çökmesi, bir motosiklet sürücüsünün hayatına mal oldu. Yonhap haber ajansının bildirdiğine göre, olay, seyir halindeki bir motosikletin, yaklaşık 20 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde bir çukura düşmesiyle gerçekleşti.

Arama Kurtarma Faaliyetleri

Olayın ardından gece boyunca süren arama kurtarma çalışmaları sonucu, sürücünün 30'lu yaşlarında olduğu ve çukurdan yaklaşık 50 metre uzakta ölü bulunduğu belirtildi. İlk olarak cep telefonuna ve motosikletine ulaşıldığı ifade edildi.

Okullarda Eğitime Ara Verildi

Olayın ardından yetkililer, güvenlik endişeleri nedeniyle olay yeri çevresindeki okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Yolun çökmesine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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