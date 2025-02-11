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Sevgililer Günü İçin Kuyumcularda Yüzük Çeşitliliği Artıyor

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi kuyumcularda tektaş ve baget taşlı yüzüklere yoğun ilgi var. Fiyatlar 1500 liradan başlıyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:22
Sevgililer Günü İçin Kuyumcularda Yüzük Çeşitliliği Artıyor

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaştıkça kuyumcularda alışveriş yoğunluğu artmaya başladı. Bu özel günde, çiftler bütçelerine uygun tektaş ve baget taşlı yüzüklere, küpe ve kolyelere kadar birçok ürüne ilgi göstermekte.

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuyumcuların Sevgililer Günü hazırlıklarına ilişkin detaylar aktardı. Sönmez, bu özel gün dolayısıyla ürün çeşitliliğinin artırıldığını belirtti. Altın ve pırlanta gibi kıymetli hediyelerin kalıcılığının önemine dikkat çeken Sönmez, bu yıl özellikle tektaş, baget taşlı yüzükler, altın ürünler, küpe, kolye, bileklik ve gümüş takılar ile ilgili yoğun talep olduğunu ifade etti.

Kuyumcuların siparişlere yönelik özel çalışmalar yürüttüğünü belirten Sönmez, fiyatlar hakkında şu bilgileri paylaştı: "Herkesin ulaşabileceği özel takılar hazırladık. Altında fiyatlar 1500 liradan, pırlantada ise 7 bin 500 liradan başlıyor. Pırlanta fiyatları taşın büyüklüğüne ve rengine göre değişiklik gösterebiliyor. Müşteriler, bütçelerine uygun ürünleri kuyumcularda bulabilecekler."

Sönmez, ayrıca özelleştirilmiş kampanyaların hazırlandığını söyledi. Bu kampanyalar arasında pırlanta alana hediye olarak 14 ayar kolye verilmesi ve gümüş ya da doğal taşlarla yapılan ürünlerin hediye edilmesi gibi uygulamalar yer alıyor.

Son olarak, tüketicilere kuyumcu tercihi yaparken dikkatli olmaları uyarısında bulunan Sönmez, bazı satıcıların çok düşük fiyatlarda ürün sergileyerek tüketicileri aldatabileceğine dikkat çekti.

Kuyumcularda 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi alışverişte yoğunluk artarken vatandaşlar bütçelerine...

Kuyumcularda 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi alışverişte yoğunluk artarken vatandaşlar bütçelerine göre tektaştan baget taşlı yüzüklere, küpe ve kolyelerden bilekliklere kadar çeşitli ürünlere ilgi gösteriyor. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, AA muhabirine, kuyumcuların Sevgililer Günü hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.

Kuyumcularda 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi alışverişte yoğunluk artarken vatandaşlar bütçelerine...

Kuyumcularda 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi alışverişte yoğunluk artarken vatandaşlar bütçelerine göre tektaştan baget taşlı yüzüklere, küpe ve kolyelerden bilekliklere kadar çeşitli ürünlere ilgi gösteriyor. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, AA muhabirine, kuyumcuların Sevgililer Günü hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.

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