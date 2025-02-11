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Sevgililer Günü'nde Kırmızı Gül ve Led Işıklı Buketlere Yoğun İlgi

14 Şubat yaklaşırken, çiçekçilere olan talep artıyor; kırmızı gül ve led ışıklı buketler en çok tercih edilen hediyeler arasında yer alıyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:10
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:10
Sevgililer Günü'nde Kırmızı Gül ve Led Işıklı Buketlere Yoğun İlgi

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, kırmızı gül ve led ışıklı buketler çiçekçilerin vitrinlerini süslüyor ve alıcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, bu dönemde çeşitli çiçeklerin yanı sıra led ışıklı 'kelebek', 'sonsuzluk gülü' ve 'ayıcık' buketlerinin de büyük rağbet gördüğünü belirtti.

Çiçekçilik sektöründe hazırlıklar hızla devam ederken, dükkanlar renkli çiçeklerle donatılıyor. Kırmızı güller öne çıkarken, orkide, kazablanka, nergis, şebboy ve şakayık gibi çeşitler de rağbet edilen çiçekler arasında yer alıyor.

Emin Çimen, bu yıl Ankara’ya 15 tır ithal çiçek geldiğini ve yurt içinden de 40 tır çiçeğin getirildiğini ifade etti. Türkiye’nin çiçek üretimi konusunda kalitesini artırdığına dikkat çeken Çimen, her bütçeye uygun çiçeğin bulunabileceğini belirtti. Gül fiyatlarının 200-300 lira arasında değiştiğini ekledi.

Mücahit Salih Özaydın, sevgilisi için tercihinin yine kırmızı gül olduğunu dile getirirken, bir buket ile mutlu etmek istediğini söyledi. Çağla Günel, kadınlar için bir çiçeğin bile yeterli olduğunu düşünürken, Ela Arzum Kazan kendi el emeği ile bir hediye hazırlamanın önemine vurgu yaptı. Mücahit Akyüz ise, led ışıklı gül veya ayıcık buketi almayı düşündüğünü belirterek, sevginin en güzel göstergesinin bir insanın her zaman yanında olmak olduğunu ifade etti.

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