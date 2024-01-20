Sevgilisi tarafından UZİ silah ile vurulan Nazlı Elmas hayatını kaybetti

Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'nde önceki gece saat 23.00 civarında yaşanan olayda bir kadın sevgilisi tarafından UZİ adlı silah ile vuruldu. İhbarı alan ekipler olay yerine gittiklerinde Nazlı Elmas adlı genç kadını vuran sevgilisi Eniz Kurtuluş'u yakaladı. Emniyete götürülen Eniz Kurtuluş adlı şüpheli, sevgilisi Nazlı Elmas'ı suikast silahı Uzi ile kazara vurduğunu söyledi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Elmas'ı hastaneye yetiştirmeye çalışırken polis ekipleri de Eniz Kurtuluş'u gözaltına aldı.

Eniz Kurtuluş, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine konuldu. Nazlı Elmas ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.