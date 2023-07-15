Sevgilisini bıçaklayan profesöre hediye gibi ceza: Sadece 10 yıl verildi

Geçtiğimiz senelerde barışma teklifini kabul etmediği için sevgilisini bıçaklayan profesöre ödül gibi ceza verildi! Mahkemenin detayları ortaya çıktı, haberimizden ulaşabilirsiniz.

SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYAN PROFESÖRE ÖDÜL GİBİ CEZA

20 Nisan 2018 tarihinde Kocasinan Zümrüt Mahallesi'nde Kadir Has Spor Salonu önünde gerçekleşen olayda Eğitim Araştırma Hastanesi Ortopedi bölümü Prof. Dr. Fuat Duygulu 2011 senesinde hastanede tanıştığı hasta yakını S.İ. ile 2 sene ilişki yaşadı ve ayrıldılar. Fuat Duygulu olayın olduğu gün aradığı S.İ. ile buluşmak istedi ve barışma teklifi sundu. Kadının teklifi reddetmesi üstüne tartışma yaşandı ve Duygulu eski sevgilisini karnından ve kolundan bıçakladı. S.İ. kaldırıldığı hastanede tedavi görürken Fuat Duygulu mahkeme tarafından tutuklandı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi Kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla yargıladığı Fuat Duygulu'yu 13 Mayıs 2019 tarihinde hakim karşısına çıkardı.





Eski mahkemelerinde 25 bin TL borç verdiği için S.İ.'den parasını istediğini, onun da eşinden ayrılmasını istediğini söyleyen Duygulu son mahkemede S.İ. benim iş yerime gelip beni rahatsız edip tehdit etti dedi. Mahkeme Fuat Duygulu'ya ömür boyu hapis cezası verdi. Sanığın cezası ağır tahrik ve iyi hal indirimleriyle 7 sene 6 ay hapis cezasına düştü. Fuat Duygulu'nun tutukluluk haline karar verildi. Sanığın avukatı fazla ceza verildiğini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da sanık hakkında takdiri indirim maddelerinin uygulanmaması gerektiğini söyleyerek kararı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi dosyayı inceleyerek 6 Aralık 2019 tarihinde yapılan mahkemede Duygulu'nun cezasının eylemin kasten ağırlaşmış yaralama suçunu kapsadığını söyleyerek 4 sene 8 ay 7 güne düşürüldü ve tahliyesine hükmedildi. Dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay incelemeyle dosyayı bozup tekrar bölge mahkemesine gönderdi. Duygulu'nun cezası 10 seneye çıktı. Avukat kararı Yargıtay'a taşıdı ve 1. Ceza Dairesi incelemeler sonrasında sanık avukatının haksız tahrik altında eylemi işlediğini, cezanın fazla verildiğine dair temyiz talebi olduğunu, bakanlık avukatının cezanın az ve takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasının hatalı olduğu ile ilgili taleplerin yeniden görülmediği vurgulandı. Duygulu'ya ikinci kez verilen 10 sene hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.