Sevince filmi 26 Eylül'de vizyonda

'Sevince' 26 Eylül'de sinemalarda

Ülent Çatar yapımcılığını üstlendiği 'Sevince' adlı film, 26 Eylül'de Türkiye'deki sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen ve senaryo

Filmin yönetmen koltuğunda Barış Başar oturuyor. Senaryosunu Ünal Yeter kaleme aldı.

Oyuncu kadrosu ve konu

Başrolleri Hayat Van Eck, Bahar Şahin, Sevinç Erbulak ve Altan Erkekli paylaşıyor. Film, farklı dünyalardan gelen iki gencin aşk hikayesini beyazperdeye taşıyor.

Hayat Van Eck, filmde 'Cem' karakterini canlandırıyor; karakterin Asperger sendromuna sahip bir genç olduğu aktarılıyor. Sevinç Erbulak ile Altan Erkekli ise Cem'in anne ve babası rollerinde izleyici karşısına çıkacak.