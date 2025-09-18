Sevince filmi 26 Eylül'de vizyonda

Ülent Çatar yapımı 'Sevince', Barış Başar yönetmenliğinde 26 Eylül'de Türkiye sinemalarında; Hayat Van Eck, Asperger sendromlu 'Cem'i canlandırıyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 17:36
Sevince filmi 26 Eylül'de vizyonda

'Sevince' 26 Eylül'de sinemalarda

Ülent Çatar yapımcılığını üstlendiği 'Sevince' adlı film, 26 Eylül'de Türkiye'deki sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.

Yönetmen ve senaryo

Filmin yönetmen koltuğunda Barış Başar oturuyor. Senaryosunu Ünal Yeter kaleme aldı.

Oyuncu kadrosu ve konu

Başrolleri Hayat Van Eck, Bahar Şahin, Sevinç Erbulak ve Altan Erkekli paylaşıyor. Film, farklı dünyalardan gelen iki gencin aşk hikayesini beyazperdeye taşıyor.

Hayat Van Eck, filmde 'Cem' karakterini canlandırıyor; karakterin Asperger sendromuna sahip bir genç olduğu aktarılıyor. Sevinç Erbulak ile Altan Erkekli ise Cem'in anne ve babası rollerinde izleyici karşısına çıkacak.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu Ticaret Festivali başladı: 54 firma, fuar merkezi hedefi
2
Göktaş: 630 Atama ile 51.947 Şehit Yakını ve Gazi Kamuya Yerleşti
3
Erdoğan: Türkiye BM Genel Kurulu'nda Filistin'in Sesi Olacak
4
Erdoğan: İsrail Eleştirisi ve Uluslararası Baskı Artıyor
5
Erdoğan'dan Mahmud Abbas onuruna Cumhurbaşkanlığı'nda akşam yemeği
6
Erdoğan'dan Abbas'a Uyarı: İsrail Hem Filistin'i Hem Bölgeyi Tehdit Ediyor
7
Tinubu, Rivers Eyaleti'ndeki OHAL'i 6 Ay Sonra Kaldırdı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)