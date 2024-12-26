Şevval Sam'dan Çocuklara Özel 'Nanninom' Projesi: D&R Kanyon'da Tanıtıldı

Şevval Sam 'Nanninom' Projesini Tanıttı

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, D&R'ın çocuklar için tasarladığı 'Nanninom' projesini D&R Kanyon şubesinde düzenlenen etkinlikte tanıttı. Proje kapsamında, Sam'ın yıllar önce çocuklar için hazırladığı 'Nanninom' albümü, sınırlı sayıda üretilen plak, pikap ve ajandadan oluşan özel bir koleksiyonla minik hayranlarına sunuldu.

Koleksiyonun Amacı

'Nanninom' koleksiyonunun, çocukların sağlıklı uyku alışkanlıkları geliştirmelerine ve aileleriyle değerli anılar biriktirmelerine yardımcı olmak amaçlanıyor. Sam, etkinlikte yaptığı açıklamada, “Uyku öncesi ritüeller çocukların fiziksel ve ruhsal gelişiminde büyük önem taşıyor. Nanninom'u yalnızca bir albüm olarak değil, çocukların uykuya hazırlanırken hem sakinleşip hem de keyif alabilecekleri bir deneyim olarak tasarladık,” dedi.

D&R Genel Müdürü'nden Destek

D&R Genel Müdürü Mustafa Altındağ ise, “27 yıldır kültür sanat dünyası için en büyük destekçilerden olduk. Çocuklarımızın hayal dünyasını destekleyen projeler her zaman önceliğimiz oldu. Nanninom, çocuklarla buluştuğu ilk nokta olarak bizim için kıymetli bir çalışmadır,” şeklinde konuştu.

Etkinlikte Nanninom Rüzgârı

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Nanninom plağından şarkılar ve masallar dinlenirken, Şevval Sam da çocuklarla fotoğraf çektirip, hayranları için Nanninom ürünlerini imzaladı.

Nanninom Projesi Hakkında Bilgiler

D&R'a özel hazırlanan projede, Şevval Sam'ın seslendirdiği 10 ninni ve şarkı ile birlikte 2 öykü, plak formatında sunuluyor. Ayrıca, 'Bugün İlk Defa' temalı Nanninom ajandası, annelerin bebekleri ile geçirdiği özel anları kayıt altına alarak, onların büyüme süreçlerini ölümsüzleştirebilecek bir araç olarak tasarlandı. Ajanda, hem kişisel hem de aile bağlarını güçlendirecek bir günlük işlevi taşıyor.

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam ile D&R'ın çocuklar için özel olarak hayata geçirdiği "Nanninom" projesi D&R Kanyon şubesinde tanıtıldı.

Oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam ile D&R'ın çocuklar için özel olarak hayata geçirdiği "Nanninom" projesi D&R Kanyon şubesinde tanıtıldı.