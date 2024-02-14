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Seyahat acenteleri ve turist rehberi kanun tasarısı Meclis'e sunuldu

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız'ın ortaya attığı “Rehber ithal edileceği” yönündeki iddiayı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan yalanladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 17:03
Seyahat acenteleri ve turist rehberi kanun tasarısı Meclis'e sunuldu

Turist rehberliği ve seyahat acentaları ile ilgili kanun teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda görüşülüyor. Teklifin geneli üzerinde konuşan CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, turizmde kaliteyi artırmak istediklerini söyledi ancak öncelikle Anayasa’nın gereğinin yapılması gerektiğini vurguladı.

Yıldız, kanun teklifinin yasalaşması durumunda Çinli rehberlerin Türkiye’de çalışacağını iddia etti. "Türkiye'yi tanıtacak olan Türk rehberleridir. Eğer Çin'den, Almanya'dan, Fransa'dan rehber getirip Türkiye'yi tanıtıyorsak vay halimize. Zaten Türkiye'de sorunlarımız çok. Bir de yurt dışından rehber ithal edeceğiz. Bu kabul edilecek bir durum değil. O rehberlerin yarın gelip Türkiye'de ajanlık yapmayacağını, Türkiye'yi yanlış tanıtıp tanıtmadıklarını nereden bileceğiz?" dedi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDAN CHP'Lİ YILDIZ'A YANIT GELDİ

Turist rehberleri ve seyahat acentelerine ilişkin kanun teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda görüşülüyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, teklifin Çinli rehberleri Türkiye’ye getireceği iddiasını yalanladı. Alpaslan, teklifin amacının, Çin’den daha fazla turist çekmek için Çince bilen Türk rehberleri yetiştirmek olduğunu söyledi.

CHP’li Yıldız’ın “rehber ithal edileceği” iddiasına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan şu cevabı verdi:

"Kanun teklifinde ithal rehberlik gibi bir husus yok, yasalarımıza da aykırı. Çin rehberi konusundaki amaç, Çin nüfusu 1,5 milyara dayanmış durumda. Yılda 400 milyon Çinli, pandemi sürecinden sonra dünyada seyahat etmek istiyor. Bize gelen Çinli sayısı yarım milyon bile değil maalesef. Biz bunu milyonların üzerine çıkarmak istiyoruz. Büyük bir pazar. Bundan yola çıkarak teklifle, fakülte mezunu olan, Çince bilen insanlara, hızlı programlarla Çince rehber olma imkanı getiriyoruz. Rehber olmanın en temel koşulu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaktır. Vatandaş olmayan bir kişinin rehber olabilmesi yasalarımıza göre mümkün değildir."

Alpaslan, turizmde ulaşmak istedikleri hedeflere vurgu yaparak, Seyahat Acentaları Yasası'nda  köklü değişiklik yapılacağını ve bu doğrultuda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Çalışmaların Türkiye turizmine katkı sağlaması üzerinde yapıldığının da altını çizdi. 

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