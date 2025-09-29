Şeybani: Suriye, İsrail Dahil Hiç Kimseye Tehdit Oluşturmayacak

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Amerikan CNN televizyonuna verdiği röportajda, ülkenin dış politikası, bölgesel güvenlik ve iç istikrarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İsrail saldırıları ve Golan gerilimi

Şeybani, İsrail'in 8 Aralık'tan bu yana Suriye'de 1000'den fazla sivil ve askeri noktayı hedef aldığını ve 400'den fazla sınır ötesi saldırı düzenlediğini söyledi. Ayrıca, 1974'te Birleşmiş Milletler'in Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü (UNDOF) konuşlandığı bölgede İsrail'in yeni alanlar işgal ettiğini belirtti ve "UNDOF, görevini yapamıyor, durumun 8 Aralık öncesine dönmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Tehdit algısı ve devlet dışı silahlar

Normalleşme ve İbrahim Anlaşmaları gibi konuları bu koşullarda tartışmanın zor olduğunu vurgulayan Şeybani, "Suriye, İsrail dahil hiç kimseye tehdit oluşturmayacak." şeklinde konuştu. Bakan, ülkede Hizbullah veya İran destekli silahlı grupların İsrail'i tehdit edecek şekilde bulunmadığını tekrar etti ve devlet dışı aktörlerin elindeki silahların kaosa, iç savaşa ve bölünmeye yol açabileceğini söyledi.

Sahil ve Süveyda olayları

Şeybani, sahil bölgesinde 6 Mart'ta yaşanan olaylara ilişkin olarak çatışmaların 48 saat içinde durdurulduğunu ve daha sonra bir gerçekleri araştırma komisyonu kurulduğunu anlattı. Bakan, BM soruşturma komisyonunun bulgularıyla ulusal komisyonun sonuçlarının örtüştüğünü belirtti. Süveyda'daki olayların Dürzilere yönelik değil, yasa dışı silahlı gruplara yönelik olduğunu söyledi ancak dış müdahalelerin süreci zorlaştırdığına dikkat çekti.

Bölgesel güvenlik ve Gazze

Irak ve Suriye örneklerini karşılaştırarak denetimsiz silahların kaosa yol açtığını kaydeden Şeybani, "Güçlü ve birleşik Suriye, bölgesel güvenlik için faydalı olacaktır; hatta İsrail bile bundan yararlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu. Gazze konusunda uluslararası toplumla aynı tutumu paylaştıklarını belirten Şeybani, "Savaşın durmasını, insani yardımların girişini ve acıların sona ermesini istiyoruz." dedi.

Ekonomi, mülteciler ve uluslararası ortaklıklar

Yaptırımların kaldırılmasının istikrarı artıracağına ve kalkınmayı sağlayacağına inandıklarını ifade eden Şeybani, Baas rejiminin düşmesinden bu yana yaklaşık bir milyon kişinin ülkeye geri döndüğünü ve Türkiye ile Mısır'dan gelen 600 Suriyeli fabrika sahibinin ülkede fabrikalarını yeniden faaliyete geçirdiğini söyledi. Önümüzdeki beş yıl içinde güvenli, istikrarlı ve kalkınmaya yönelen bir Suriye beklentisini dile getirdi.

Rus üsleri, egemenlik ve toplumsal çeşitlilik

Suriye'deki Rus üslerine ilişkin olarak Şeybani, dünyadaki güç dengelerini göz önünde bulundurduklarını ve ortaklık kurmak istedikleri güçlerin ölçütünün "Suriye'nin egemenliğini güçlendiriyor mu, zayıflatıyor mu?" olacağını belirtti. Ayrıca Suriye'de Hristiyanların köklü varlığını, farklı dini grupların özgürce yaşadığını ve hükümette Alevi, Dürzi, Hristiyan ve Kürt bakanların görev yaptığını vurguladı.