Şeybani: 'Suriye'nin Bütünlüğü Yeni Suriye'nin Temeli'

Toplantı ve amaç

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, ABD'nin arabuluculuğunda dün Şam'da gerçekleştirilen toplantının amacının 10 Mart Mutabakatı'nı yeniden canlandırmak ve tarafların mutabakata bağlılıklarını teyit etmek olduğunu söyledi.

Şeybani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Suriye'nin egemenliğine ve meşruiyetine bağlı bir duruş sergilediklerini vurguladı.

İç başarılar ve seçimler

Şeybani, Baas rejiminin düşmesinin ardından geçen 10 aylık süreçte halk iradesiyle birçok tarihi adım atıldığını ve önemli başarılar elde edildiğini belirtti. En önemli iç başarılardan biri olarak 3 gün önce düzenlenen seçimler'i işaret eden Şeybani, bu seçimlerin çoğulculuk ve diyalog temelinde, yıllar sonra özgür ve şeffaf şekilde gerçekleştiğini söyledi.

Bu sürecin yeni anayasa ve yasaların hazırlanması yönünde önemli bir adım olduğunu, bununla birlikte güçlü bir hukuk devletine doğru ilerlediklerini ifade etti.

Uluslararası temsiliyet ve bölgesel etki

Şeybani, Suriye'nin yeniden dünyaya döndüğünü ve bölgesel ağırlığını hissettirmeye başladığını, bunun en somut yansımasının ise Suriye'nin uzun yıllar sonra ilk kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılması olduğunu belirtti.

10 Mart Mutabakatı ve uygulama beklentisi

Toplantıda, ABD aracılığıyla Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Mazlum Abdi arasında yapılan görüşmenin amacının 10 Mart Mutabakatı'nı canlandırmak olduğunu vurgulayan Şeybani, mutabakatın uygulanması için özellikle SDG/PKK/YPG'den gerekli çabayı beklediklerini söyledi.

Şeybani, mutabakatın imzalandığı tarihten bu yana uygulamada pratik bir adım atılamadığını belirterek, 'Anlaşma hala yalnızca kağıt üzerinde kalmış bir mürekkeptir.' dedi ve yıl sonuna kadar net adımlar atılmaması halinde süreçte güven kaybı yaşanabileceğini ifade etti.

SDG ve siyasi adımlar

Şeybani, 'SDG'nin doğru adımları atmakta yavaş davrandığını düşünüyoruz.' diye konuştu ve Suriye devletinin siyasi boşluğu doldurmak için hızlı adımlar attığını belirtti. Özel çıkarların öne çıktığı yan görüşmeleri kabul etmeyeceklerini, bu tür yaklaşımların ulusal çıkarları zedelediğini vurguladı.

Kuzeydoğu, hizmetler ve halkın hakları

Suriye'nin kuzeydoğusunda büyük bir halk potansiyeli bulunduğunu, ekonomik ve hizmet alanındaki çalışmaların hızlandırılması gerektiğini söyleyen Şeybani, gecikmelerin özellikle eğitim, sağlık ve kamu hizmetlerinde hissedildiğini ve terörle mücadeleyi sekteye uğrattığını belirtti.

Kürt vatandaşların haklarının en çok önemseyen tarafın Şam yönetimi olduğunu ifade eden Şeybani, 'Hiçbir pazarlık ya da müzakereye gerek olmadan, tüm vatandaşlara eşit hakların sağlanacağını taahhüt ediyoruz.' dedi.

Kaynaklar, devlet ve yeniden inşa

Devrik rejimin yıkılmasıyla bölünme anlayışının kabul edilemeyeceğini söyleyen Şeybani, Suriye'nin kaynaklarının bölünemeyeceğini, kamu yararına hizmet etmeyen yapılara aktarılamayacağını vurguladı. Ülkenin tek bir halk ve tek bir kurum çatısı altında yeniden inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye ile ilişkiler

Şeybani, bugünkü ziyaretin Türkiye Cumhuriyeti ile şeffaflık ve diyalog temelinde inşa edilen stratejik ortaklıkların devamı ve pekiştirilmesi niteliğinde olduğunu belirtti. Ziyaretin iki ülkenin egemenliğine saygı çerçevesinde ortak çıkarların gerçekleştirilmesi ve ulusal güvenliğin güçlendirilmesini amaçladığını, atılan adımların bölgesel istikrar açısından büyük önem taşıdığını ekledi.

Şeybani, Suriye'nin bütünlüğü ve toprak birliğinin yeni Suriye'nin inşasında temel ilke olacağını bir kez daha vurguladı.