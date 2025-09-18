Şeybani: Washington Ziyareti Tarihi — 25 Yıl Sonra İlk Suriye Dışişleri Bakanı

SANA'ya açıklama: Ziyaret 'dönüm noktası' niteliğinde

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Washington'a yapacağı ziyareti tarihi olarak nitelendirdi. Şeybani, ziyaretin 25 yıl aradan sonra gerçekleşecek bir ilk olduğunu ve bunun Suriye-Amerikan ilişkilerinde onlarca yıllık soğukluğun ardından bir dönüm noktası teşkil edeceğini söyledi.

Şeybani, açıklamalarını Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'ya yaptı. Ziyaretin, Suriye'nin ABD ile doğrudan diyaloğa açık olduğunu ve ilişkilerde yeni bir sayfa açma niyetini gösterdiğini vurguladı.

Şeybani, ziyaret sırasında ele alınacak konuların siyasi, güvenlik ve ekonomik alanlarda Suriye halkının çıkarlarına hizmet edecek şekilde karşılıklı çıkarları ilgilendiren meseleler olacağını belirtti.

Ziyaretin kesin tarihi henüz açıklanmadı; ancak Şeybani'nin Washington seyahatinin BM Genel Kurulu öncesinde yapılmasının beklendiği kaydedildi.