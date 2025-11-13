Seydikemer TDİOSB, Hayvancılık ve Tarımda Öncü Olacak

Seydikemer TDİOSB, Bölgenin Hayvancılık ve Tarım Merkezi Olma Yolunda

Vali Akbıyık başkanlığında kritik değerlendirme

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB)'nin bölge ekonomisinde oynayacağı rol ele alındı.

Antalya, Burdur, Muğla ve Denizli'nin kesişim noktasında, Kırsal Çobanisa Mahallesi mevkiinde bin 150 dekar alan üzerine kurulan TDİOSB'nin, hayvancılık merkezine dönüşmesi hedefleniyor.

Toplantıda, Seydikemer TDİOSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili kurum temsilcileri hazır bulundu. Bölgeye ilişkin yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler, TDİOSB Bölge Müdürü Tayyar Şaşmaz tarafından detaylı bir sunumla aktarıldı.

Sunum ve değerlendirmelerin ardından toplantıda, bölgenin hayvancılık ve tarım temelli sanayi yatırımlarına öncülük edeceği vurgulandı. Vali Dr. İdris Akbıyık, projelerin hızlandırılması ve uygulama takibinin sıkılaştırılması yönünde talimat verdi.

Yetkililer, TDİOSB'nin tamamlanmasıyla birlikte bölgeye yapılacak yatırımların istihdam ve üretim kapasitesini artırmasının beklendiğini belirtti.

