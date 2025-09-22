Seydişehir'de 42 ZR 004 Plakalı Otomobil Boş Araziye Girdi: Çift Yaralandı

Seydişehir'de 42 ZR 004 Plakalı Otomobil Boş Araziye Girdi

Kaza Detayı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada, yoldan çıkan bir otomobilin boş araziye girmesi sonucu çift yaralandı.

42 ZR 004 plakalı otomobili kullanan M.D., sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın yoldan çıkarak boş araziye girdiğini bildirdi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile eşi F.D. yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldılar.