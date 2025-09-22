Seydişehir'de 42 ZR 004 Plakalı Otomobil Boş Araziye Girdi: Çift Yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 42 ZR 004 plakalı otomobilin boş araziye girmesi sonucu sürücü M.D. ile eşi F.D. yaralandı; yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 18:08
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 18:08
Kaza Detayı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen kazada, yoldan çıkan bir otomobilin boş araziye girmesi sonucu çift yaralandı.

42 ZR 004 plakalı otomobili kullanan M.D., sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aracın yoldan çıkarak boş araziye girdiğini bildirdi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile eşi F.D. yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

