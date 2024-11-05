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Seydişehir'de Mutfak Kültürü ve Günlük Yaşam Müzede Sergileniyor

Seyit Harun Anadolu Lisesi'nde kurulan müze, Seydişehir'in zengin kültürel mirasını sergiliyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 11:49
Seydişehir'de Mutfak Kültürü ve Günlük Yaşam Müzede Sergileniyor

Seydişehir'in Kültürel Mirası Müzeye Taşındı

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Seyit Harun Anadolu Lisesi, yerel mutfak kültürü ve günlük yaşamın zenginliğini gözler önüne seren bir müze kurma projesine imza attı. Geçtiğimiz yıl öğretmen, öğrenci ve velilerin destekleriyle kurulan müzede, toplamda 901 eser sergileniyor.

Müzenin İçeriği ve ziyarete Açıklık

Müze, 342 metrekarelik bir alana yayılmış durumda ve öğrenciler ile veliler tarafından bağışlanan çeşitli eserleri içeriyor. Seyit Harun Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Uçan, müzenin açılışına ilişkin yaptığı açıklamada, okulun tarih öğretmeninin Ercan Arslan, 2021-2022 eğitim öğretim yılında müze kurma fikrini ortaya attığını aktardı. Eğitimci Uçan, efor sarf eden öğretmenler ve destek olan öğrencilerle birlikte, ahşap işçiliği ve diğer görevlerle müzenin fiziki mekanını da kendilerinin oluşturduğunu belirtti.

Müzenin Ziyaretçi İlgisi

Yaklaşık bir yıldır ziyarete açık olan müze, şimdiye kadar yaklaşık 1200 ziyaretçi ağırladı. Ercan Arslan, müzede ">901 eser" sergilediklerini, ayrıca depoda 600 eser daha bulunduğunu ifade etti. Her hafta içi açık kalan müzeye ilginin yüksek olduğunu vurguladı.

Nostaljik Anılar ve Eserler

Müzede en eski eser olarak 1867 tarihli bir bakır sürahinin bulunması dikkat çekiyor. Ercan Arslan, "Bu eser bir gayrimüslim işçi tarafından yapılmış" diyerek önemli bir tarihsel detaya vurgu yaptı. Ayrıca, 1960-1970 yıllarına ait ders kitapları da Nostalji Sınıfı bölümünde yer alıyor.

Öğrencilerden Gelen Yorumlar

Okulun 12'nci sınıf öğrencisi Sefa Kaplan, müzede bağışladıkları eşyaları görünce mutluluk duyduğunu ve gelecekte çocuklarıyla bu anılardan bahsetmenin heyecan verici olduğunu belirtti. Diğer bir öğrenci Selahattin Ayna ise müzeyi sürekli ziyaret ettiğini, her seferinde yeni ayrıntılar keşfettiğini ifade etti. Ayrıca, Ayşe Yılmaz isimli bir öğrenci, müzenin Seydişehir tarihini yansıttığını ve burada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Seyit Harun Anadolu Lisesinin son katında kurulan okul müzesi...

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Seyit Harun Anadolu Lisesinin son katında kurulan okul müzesi, ilkokul sınıfı, mutfak kültürü, günlük yaşam gibi alanlarla şehrin kültürünü sergiliyor. Yaklaşık 1 yıldır ziyarete açık olan müzede 342 metrekare alanda öğrenci, veli ve öğretmenlerin bağışladığı 901 eser sergileniyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Seyit Harun Anadolu Lisesinin son katında kurulan okul müzesi...

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Seyit Harun Anadolu Lisesinin son katında kurulan okul müzesi, ilkokul sınıfı, mutfak kültürü, günlük yaşam gibi alanlarla şehrin kültürünü sergiliyor. Yaklaşık 1 yıldır ziyarete açık olan müzede 342 metrekare alanda öğrenci, veli ve öğretmenlerin bağışladığı 901 eser sergileniyor.

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