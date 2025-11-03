Seydişehir'de Sobadan Çıkan Yangın: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Seydişehir'de Müstakil Evde Yangın Söndürüldü
Konya’nın Seydişehir ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Olayın Detayları
Yangın, Bahçelievler Mahallesi 152671. Sokak’ta bulunan, M.A.'nın kiracı olarak oturduğu müstakil evde başladı. Sobadan çıktığı değerlendirilen yangın, evin ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü.
Müdahale ve Sonrası
İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
