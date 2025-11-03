Seydişehir'de Sobadan Çıkan Yangın: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde sobadan çıktığı değerlendirilen yangın, evin ahşap olması nedeniyle büyüdü; itfaiye söndürdü, tahkikat sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:33
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:33
Seydişehir'de Sobadan Çıkan Yangın: Müstakil Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Seydişehir'de Müstakil Evde Yangın Söndürüldü

Konya’nın Seydişehir ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olayın Detayları

Yangın, Bahçelievler Mahallesi 152671. Sokak’ta bulunan, M.A.'nın kiracı olarak oturduğu müstakil evde başladı. Sobadan çıktığı değerlendirilen yangın, evin ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü.

Müdahale ve Sonrası

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KONYA'NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE, MÜSTAKİL EVDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA...

KONYA'NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE, MÜSTAKİL EVDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA CAN KAYBI VEYA YARALANMA OLMAZKEN, EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

KONYA'NIN SEYDİŞEHİR İLÇESİNDE, MÜSTAKİL EVDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ. YANGINDA...

İLGİLİ HABERLER

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esad Hasan Şeybani 21 Muhalif Diplomatı Görevine İade Etti
2
Düzce’de 116 Sürücüye Abart Egzoz ve Gürültü Cezası — Ekim 2025
3
Karatay'a Yeni Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı
4
Antalya'da 15 Katlı Binada 5. Katta Patlama ve Yangın: 1 Yaralı
5
Aksaray'da Jandarmanın Operasyonu: 3 Tefeci Tutuklandı
6
Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut
7
Aydın’da Kaçak Sigara Operasyonu: 260 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor