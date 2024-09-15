Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı'nda Sınır Revizyonu

Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı'nın Sınırlarının Yeniden Belirlenmesi

Kırşehir'in Mucur bölgesindeki Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı, kapsamı genişletilerek yeniden belirlenen sınırlarıyla dikkat çekiyor. Bu önemli karar, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de resmi olarak yayımlandı.

Yeni Sınırlar ve Koordinatlar

Tutulan kayıtlar doğrultusunda, Seyfe Gölü Tabiatı Koruma Alanı'nın alanı Milli Parklar Kanunu'na uygun bir şekilde yeniden düzenlendi. Ayrıca, karar metninde bölgenin yeni sınırlarını gösteren harita ve detaylı koordinat bilgileri verildi.