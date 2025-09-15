Şeyh Temim: Doha Zirvesi'nde İsrail'e Karşı Somut Adım Çağrısı

Katar Emiri Şeyh Temim, Doha'daki Arap-İslam zirvesinde İsrail hükümetinin 'kan dökme arzusuna' karşı somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 16:28
Şeyh Temim: Doha Zirvesi'nde İsrail'e Karşı Somut Adım Çağrısı

Şeyh Temim: Doha Zirvesi'nde İsrail'e Karşı Somut Adım Çağrısı

Doha'daki Arap-İslam zirvesinde kritik uyarı

Katar Emiri Şeyh Temim, Doha'daki Arap-İslam zirvesinde yaptığı konuşmada, İsrail hükümetinin kan dökme arzusuna karşı somut adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Emir Şeyh Temim, konuşmasında uluslararası toplumun ve bölge ülkelerinin daha etkin bir duruş sergilemesi çağrısında bulundu. Zirve gündeminde yer alan bu uyarı, katılımcılar arasında öncelikli mesele olarak öne çıktı.

Konuşma, bölgedeki gerilim ve insani endişeler bağlamında değerlendirilirken, Şeyh Temim'in vurguları diplomasi ve somut politikaların gerekliliğine dikkat çekti. Katılımcılar arasında işbirliği ve ortak adımlar atılması yönünde beklentiler oluştu.

Doha'daki açıklama, zirve sonrası uluslararası aktörlerin ve bölge liderlerinin izleyeceği politikaların belirlenmesinde referans noktası olma potansiyeli taşıyor.

