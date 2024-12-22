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Seyhan Avşar ve T24 Hakkında Resen Soruşturma Başlatıldı

Seyhan Avşar ve T24, PKK üyelerini övdüğü iddiasıyla soruşturmaya tabi tutuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 00:14
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 00:14
Seyhan Avşar ve T24 Hakkında Resen Soruşturma Başlatıldı

Seyhan Avşar ve T24 Üzerine Soruşturma

Gazeteci Seyhan Avşar ile T24 haber sitesi hakkında, "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü" iddialarıyla resen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen açıklamaya göre, T24 sitesi tarafından yayımlanan "Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin Suriye'de öldürüldü" başlıklı haber, yine Seyhan Avşar'ın sosyal medya paylaşımlarında bu kişilerin övüldüğü belirtildi.

Soruşturma Sebepleri

Açıklamada, Avşar'ın sosyal medya hesabından "gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri" şeklinde yanıltıcı bilgilerin yayılmasının, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yakalama Kararları

Öte yandan, Cihan Bilgin hakkında Mardin Sulh Ceza Hakimliğince "PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütüne üye olmak" suçuyla yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Nazım Daştan hakkında ise Gaziantep 2. Ağır Ceza Hakimliğince 5 farklı yakalama kararı ve 6 adli kaydı bulunduğu bilgisinin yanı sıra, "PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "terör örgütüne üye olmak" suçlarından da mevcut kayıtları olduğu kaydedildi.

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