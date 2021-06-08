Şeyma Subaşı SYMS kripto para nedir? Şeyma Subaşı kimdir?

Yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı’yı bu aralar düğün telaşı sardı. Bir süredir birlikte olduğu Mısırlı milyarder sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Subaşı, hazırlıklar arasında bir de kripto para dünyasına el attı. Subaşı adına “meme kripto” çıkarıldığı öğrenildi. Kısaltılmışı SYMS olarak PooCoin’de listelenen paranın, Telegram’da da ayrı bir grubu var.

Şeyma Subaşı kripto para dünyasına el attı

“Seyma Subasi” ismiyle PooCoin’de yer alan paranın kim tarafından çıkarıldığı henüz bilinmiyor. Ancak kısaltılmışı SYMS olan coin şimdiden 83 yatırımcıya ulaştı.

PooCoin listelerinde yer alan Subaşı coini, 0.32 dolardan işlem görmekte.

Şeyma Subaşı’nın adına oluşturulmuş olan “meme kripto”ya ait bir de Telegram grubu var. Grup açıklama kısmında, Şeyma Subaşı’nın bir zamanlar gündem olan “Herkesi mutlu edemezsin, çünkü pizza değilsin” sözü yer alıyor.

Şeyma Subaşı kim?

1990’da İstanbul’da dünyaya gelen Subaşı, 16 yaşında modellik yapmaya başlamıştır. Üniversiteyi İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı bölümünde okumuştur.

2008’de Miss Turkey isimli yarışmaya katılan Subaşı bu yarışmada dereceye girememiştir. Yine aynı yıl “Var Mısın Yok Musun?” isimli yarışma programında yarışmış ve yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı ile aşk yaşamaya başlamıştır.

Televizyoncu Acun Ilıcalı o zamanlar evli olduğu Zeynep Hanımla boşanmaları sonrası sosyal medya üzerinden sevgilisi Subaşı’yla olan fotoğraflarını paylaşmaya başlamış ve ikili uzun zaman gündemde olmuştur. Acun Ilıcalıyla ilişkisi uzun yıllar süren Subaşı’nın, Ilıcalı’dan Melisa isminde bir kız çocuğu var.

Subaşı ile Ilıcalı, 18 Eylül 2017’de Fransa Marsilya’da 250 kişilik bir törenle evlenmiş ancak evlilikleri uzun sürmeyerek 2018 yılında çift boşanmıştır.

Uzun zamandır kızıyla birlikte yurtdışında yaşayan Subaşı, bu aralar birlikte olduğu Mısırlı milyarder sevgilisiyle evlenmeye hazırlanıyor.