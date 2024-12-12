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Sezar Dosyası Yeniden Gündemde: Suriye’de Rejimin Devrilmesiyle İşkence Belgeleri Ortaya Çıkıyor

Suriye'deki işkenceleri belgeleyen Sezar Dosyası, Beşşar Esed rejiminin devrilmesiyle tekrar açılıyor ve uluslararası hukukun işlevi sorgulanıyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 13:02
Sezar Dosyası Yeniden Gündemde: Suriye’de Rejimin Devrilmesiyle İşkence Belgeleri Ortaya Çıkıyor

Sezar Dosyası Yeniden Gündemde

Suriye'de devrilen Beşşar Esed rejiminin vahşi yüzünü belgeleyen "Sezar" kod adlı askeri personelin çektiği on binlerce fotoğraf, rejimin çökmesiyle tekrar gündeme geliyor. Bu fotoğraflar, Suriye Acil Durum Görev Gücü (SETF) tarafından sistematik işkence ve insanlık dışı muameleleri gözler önüne seren önemli deliller olarak değerlendiriliyor.

İşkence Merkezleri ve Sezar’ın Fotoğrafları

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi, işkence merkezleri ve burada yaşanan vahşetleri yeniden tartışmaya açtı. Muaz Mustafa, SETF İcra Direktörü olarak, Esed rejiminin hapishanelerindeki işkenceleri belgelerle destekleyerek hukuki süreçler başlattıklarını ifade etti.

Sezar ile Duygusal Anlar

Mustafa, "Sezar" ile olan duygusal anısını da paylaştı. Rejimin devrildiği günde ikisinin de gözyaşı döktüğünü belirten Mustafa, Sezar’ın önemli bir kahraman olduğunu vurguladı.

Uluslararası Toplumun Tepkisi

SETF'nin, Sezar fotoğraflarının saklanması ve korunması görevini üstlendiği bilgisini veren Mustafa, bu fotoğrafların uluslararası toplumdaki etkisinin minimal olduğunu, birçok insanın bu konuda harekete geçmediğini eleştirdi.

Hapishanelerdeki Korkunç Gerçekler

Mustafa, SEzar'ın fotoğraflarının Sednaya Hapishanesi gibi yerlerdeki korkunç işkenceleri belgelediğini ve birçok kişiye insanlık dışı muamele yapıldığını gösterdiğini belirtti. Fotoğraflar, insanların açlık ve işkence sonucu ölmesini gözler önüne seriyor.

Hukuki Süreçler ve Gelecek Beklentileri

Mustafa, bu vahşetin sorumlusunun beyan edileceği ve söz konusu işkencelerin failleri hakkında yasal sürecin başlatılacağına dair umutlu açıklamalarda bulundu. "Bir mahkeme kuracağız ve bu savaş suçlarını işlemiş kişileri sorumlu tutacağız" dedi.

Sezar’ın Anlattıkları

Hapishanelerdeki koşulların korkunçluğunu dile getiren Mustafa, "Sezar" kod adlı askerin çektiği fotoğrafların, yaşananları dünya gündemine taşıyacağını ve cezaevlerindeki insanlık dramını unutturmamak için mücadele edeceklerini ifade etti.

Sezar Dosyası, Suriye’de yaşanan insan hakları ihlallerinin ve kısmetsiz yaşam mücadelesinin açık bir belgesi olarak saklanmaya devam ediyor.

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