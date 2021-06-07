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Sezgin Baran Korkmaz nereli, mesleği ne? Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

Sedat Peker'in yayınladığı 9.videodan sonra Sezgin Baran Korkmaz'ın kim olduğu merak edildi. İnsanlar,Sezgin Baran Korkmaz'ın kim olduğunu araştırmaktadır. Sezgin Baran Korkmaz kimdir? Bu haberimizde Sezgin Baran Korkmaz'ın kim olduğunu sizler için derledik. İşte Sezgin Baran Korkmaz'ın hayatı...

07 Haziran 2021 Pazartesi 16:32
Sezgin Baran Korkmaz nereli, mesleği ne? Sezgin Baran Korkmaz kimdir?
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Sezgin Baran Korkmaz

Sezgin Baran Korkmaz 7 Kasım 1977 senesinde Kars’ta doğmuştur. Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç sanayi, Unico Sigorta, Münir Şahin İlaç Sanayi, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Deneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, gibi şirketlerin sahibi olarak bilinmektedir. 


Sedat Peker'in yayınladığı 9.videodan sonra gündemlere gelen Korkmaz, insanlar tarafından kim olduğu sık sık araştırılmaktadır.  Peker, Korkmaz'ın yurt dışına kaçmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yardımı olduğunu iddia etmişti.SBK şirketi de gündemlerde yerini almaktadır. 43 yaşındaki iş insanı Sezgin Baran Korkmaz 5 Aralık 2020 senesinde Türkiye'yi terk etti. İş adamının hakkında soruşturma başlatılmıştı. Operasyondan önce yurt dışına gittiği bildirilmektedir. Yurt dışına çıkış yasağının operasyondan önce kaldırıldığı bilinmektedir. İçişleri Bakanı konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı. Türkiye'de hakkında soruşturma bulunan Korkmaz'ın durumunun ne olacağı merak edilmektedir. 

SBK Holding

SBK Holding, Türkiye ve çevre bölgelerdeki  işlemlerle  ilgilenen  bir risk sermayesi şirketi oalrak bilinmektedir. Halihazırda finans, ilaç, madencilik, enerji, gayrimenkul, otomobil, teknoloji ve lojistik gibi çeşitli alanlarda yatırım yapan SBK Holdings, dünya çapında yaklaşık 5.000 çalışana sahiptir. SBK Holding'in merkezi Türkiye'dedir ve Avrupa, Rusya, Güney/Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Belize'de faaliyet göstermektedir. Sezgin Baran Korkmaz, finansal sıkıntı yaşayan birçok firma ile çalışmakta ve çeşitli planlar oluşturarak bu alana odaklanmaktadır.


Son Güncelleme: 07.06.2021 16:32
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