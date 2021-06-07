Sezgin Baran Korkmaz nereli, mesleği ne? Sezgin Baran Korkmaz kimdir?

Sezgin Baran Korkmaz
Sezgin Baran Korkmaz 7 Kasım 1977 senesinde Kars’ta doğmuştur. Mega Varlık Yönetim A.Ş., Komak Isı Yalıtım sistemleri, SBK Holding Biofarma İlaç sanayi, Unico Sigorta, Münir Şahin İlaç Sanayi, Ecem İlaç Pazarlama, İstanbul Doğu Batı Deneği, Bugaraj Elektronik Ticaret, gibi şirketlerin sahibi olarak bilinmektedir.
SBK Holding
SBK Holding, Türkiye ve çevre bölgelerdeki işlemlerle ilgilenen bir risk sermayesi şirketi oalrak bilinmektedir. Halihazırda finans, ilaç, madencilik, enerji, gayrimenkul, otomobil, teknoloji ve lojistik gibi çeşitli alanlarda yatırım yapan SBK Holdings, dünya çapında yaklaşık 5.000 çalışana sahiptir. SBK Holding'in merkezi Türkiye'dedir ve Avrupa, Rusya, Güney/Güneydoğu Asya, Amerika Birleşik Devletleri ve Belize'de faaliyet göstermektedir. Sezgin Baran Korkmaz, finansal sıkıntı yaşayan birçok firma ile çalışmakta ve çeşitli planlar oluşturarak bu alana odaklanmaktadır.