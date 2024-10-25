SGK, 61 Yeni İlaçla Geri Ödeme Listesini Genişletti

SGK'ya Yeni İlaçlar Ekleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 61 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) geri ödeme listesine dahil edildiğini duyurdu.

Yeni İlaçların Dağılımı

Işıkhan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ediyoruz. Böylelikle vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için bu yılın ocak ve ekim ayları döneminde 397 ilacı geri ödeme kapsamına aldık." dedi.

İlaç Sayısı Artış Gösterdi

Yeni düzenlemeyle geri ödeme listesinde yer alan ilaç sayısının 8.786'ya yükseldiğini belirten Işıkhan, bu ilaçların hastalara şifa olmasını diledi ve vatandaşlara sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.

Yeni Eklenen İlaçların Özellikleri

Bakan Işıkhan'ın paylaştığı görselde, geri ödeme listesine eklenen 61 ilaç arasında 9 adet diyabet, 5 adet antitrombotik, 2 adet Alzheimer ve 1 adet kronik immün trombositopeni ilacının bulunduğu bilgisi paylaşıldı.