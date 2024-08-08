SGK'dan Dikkat: Yanıltıcı IBAN Numaralı SMS'lere İtibar Etmeyin

SGK Uyarıyor: Yanıltıcı IBAN SMS'lerine Dikkat!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarıyla ilgili olarak, vatandaşları yanıltıcı IBAN numaraları içeren SMS'lere karşı dikkatli olmaları hususunda bilgilendirdi.

Yanıltıcı Mesajlar Üzerine Gelen Şikayetler

Açıklamada, son günlerde vatandaşlara GSS prim borçları ile ilgili olarak, "borcun ödenmesi için iletilen IBAN hesabına para yatırılması gerektiği" yönünde SMS'ler gönderildiğine dair çok sayıda şikayet alındığı ifade edildi.

Ödeme İşlemleri Nasıl Yapılmalı?

GSS prim borcu bulunan vatandaşların, borçlarını sadece SGK'nın anlaşmalı bankaları üzerinden, ATM, internet bankacılığı veya e-Devlet platformu aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ile ödeyebileceği belirtildi. Ayrıca, herhangi bir IBAN numarasına para yatırılmaması gerektiği vurgulandı.

Resmi İletişim Yöntemleri

SGK'nın resmi bildirimlerinde ve SMS'lerinde kesinlikle herhangi bir IBAN adresine rastlanmadığına dikkat çekildi. Vatandaşların, kendileri için gönderilen bilgilendirme mesajlarına güvenmeden önce dikkatli değerlendirme yapmaları gerektiği hatırlatıldı.

Bu bağlamda, SGK'nın açıklamasında, vatandaşların kendilerine ulaşan mesajlar üzerinden GSS borçlarının ödenmesi için belirtilen IBAN'lara itibar etmemeleri gerekliliği vurgulandı.