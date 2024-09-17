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SGK'dan Dolandırıcılık Uyarısı: 'Çift Ödeme İadesi' E-postalarına Dikkat!

SGK, 'çift ödeme iadesi' temalı sahte e-postalara karşı vatandaşları uyardı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 17:26
SGK'dan Dolandırıcılık Uyarısı: 'Çift Ödeme İadesi' E-postalarına Dikkat!

SGK, Sahte E-postalara Dikkat Çekti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son günlerde "çift ödeme iadesi" başlıklı sahte e-postalarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Kurum, bu tür e-postaların dolandırıcılık amaçlı olduğunu ve vatandaşları hedef aldığını belirtti.

Vatandaşları Bilgilendirdi

SGK, yaptığı açıklamada, "Kurumumuzun 'çift ödeme iadesi' hakkında herhangi bir işlemi bulunmamaktadır. Ayrıca, resmi SMS ve e-postalar yalnızca bilgilendirme amaçlıdır," ifadelerine yer verdi.

Şüpheli Mesajlara İtibar Edilmemeli

Açıklamada, "Bu tür sahte iletişimler kişisel bilgilerinizi ele geçirmek için tasarlanmıştır. Vatandaşlarımızdan, 'Sosyal Güvenlik Kurumu Müşteri Hizmetleri' adıyla gönderilen mesajlara itibar etmemeleri istenmektedir," uyarısı yapıldı.

İletişim Bilgileri

SGK, şüpheli bir e-posta alan bireylerin Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170 ya da CİMER üzerinden iletişime geçmelerini ve ayrıca yerel Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya merkezlerinden bilgi alabileceklerini de ifade etti.

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