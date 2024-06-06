SGK'dan emeklilik yaşına müdahale! Tek şartla 48-49-50 yaş ile emeklilik kapısı açıldı

Türkiye'de emeklilik yaşıyla ilgili yeni düzenlemeler hayata geçirildi! Artık 48, 49, 50 ve 51 yaşlarında emeklilik bir hayal değil. SGK'nın belirlediği özel koşullar altında, yüksek emeklilik yaşının ötesinde, erken emeklilik imkanı sunuluyor. Bu koşullar yerine getirildiğinde, vatandaşlar yasal olarak emeklilik haklarına erişebiliyorlar.

EYT Statüsünde Olanlar İçin Emeklilik Yaşı Sınırlaması Kalktı!

EYT kategorisindeki bireyler için yaş sınırı uygulaması artık geçerli değil. Sigorta prim günlerini dolduran vatandaşlar, emeklilik haklarına erişebiliyorlar. Örneğin, 49 yaşında emekli olmak mümkün hale geliyor.

Malulen Emeklilik İçin Yaş Kriteri Yok!

İş kazası veya ciddi hastalıklar nedeniyle çalışamaz hale gelenler, SGK'nın belirlediği şartları karşıladıklarında, yaşlarına bakılmaksızın malulen emekli olabiliyorlar.

Zorlu İş Koşulları Altında Çalışanlara Emeklilik Prim Desteği!

SGK, ağır ve tehlikeli işlerde çalışan sigortalılara, her yıl ekstra prim günü ekleyerek emeklilik yaşını düşürüyor. Örnek olarak, 10 yıl süreyle çalışmış bir kişiye 900 gün ek prim günü verilebiliyor.





Engelli Çocuk Annesine Emeklilikte Ekstra Destek!

Engelli bir çocuğa sahip anneler, emeklilikte ek avantajlardan yararlanabiliyorlar. Toplam prim gün sayılarının dörtte biri kadar ek prim desteği ile daha erken emeklilik imkanına sahip oluyorlar.

Kadın ve Erkekler İçin Erken Emeklilik Yolları

Erken emeklilik, iş yaşamını planlanandan daha erken noktalayıp, emekli maaşına hak kazanmayı tanımlar. Türkiye'de, erken emekli olma şartları; cinsiyet, sigorta giriş tarihi, ödenen prim günleri ve yaş gibi çeşitli faktörlere göre farklılık göstermektedir. Bu yazımızda, kadın ve erkeklerin erken emeklilik için karşılaması gereken kriterleri detaylıca inceleyeceğiz.





Türkiye'deki Kadınlar İçin Erken Emeklilik Koşulları

Türkiye'de kadınlar, erken emekli olabilmek için belirli kriterleri karşılamalıdır. Bu kriterler, sosyal güvenlik sistemine ilk katılım tarihlerine göre değişebilir:

Sigorta Giriş Zamanı: Kadınların emeklilik yaşını belirleyen en önemli faktörlerden biri sigorta giriş tarihidir. 1999 yılından önce sigortalı olan kadınlar için emeklilik şartları daha esnekken, bu tarihten sonra sigortalı olanlar için şartlar daha katıdır.

Gerekli Prim Günü: Erken emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı, 5000 ile 7200 gün arasında değişebilir. Bu süre, sigorta başlangıç tarihine ve çalışılan iş kategorisine göre değişiklik göstermektedir.

Yaş Kriteri: 1999'dan önce sigortalı olan kadınlar için erken emeklilik yaşı 38 olarak başlayabilir, ancak bu tarih sonrası için yaş sınırı kademeli olarak 58'e kadar yükselebilir.

Türkiye'de Erkeklerin Erken Emeklilik İmkanları: Yaş ve Prim Gününe Göre Değişen Şartlar

Erken emeklilik, erkekler için de mümkün olabilmekte ve bu süreç, sigorta başlangıç tarihi, toplanan prim günleri ve yaş gibi faktörlere göre şekillenmektedir. 1999 yılından önce sigortalı olan erkekler için emeklilik şartları daha esnekken, bu tarihten sonra sigortalı olanlar için yaş sınırı yükselmektedir. Erken emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı ise genellikle 5000 ile 7200 gün arasında değişmekte ve bu da sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Erkeklerde emeklilik yaşı, 1999 öncesinde sigortalı olanlar için 43'ten başlayarak, sonrasında 60'a kadar çıkabilmektedir. Bu bilgiler, erkek çalışanların emeklilik planlaması yaparken dikkate alması gereken önemli noktalardır.