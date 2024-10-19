SGK'dan Yenidoğan Çetesi İncelemesi Hakkında Açıklama

SGK'dan Yenidoğan Çetesi İncelemesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' olarak bilinen soruşturma kapsamında incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

İncelemelerin Detayları

SGK'nın yaptığı yazılı açıklamada, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen talep doğrultusunda, 24 Kasım 2023 tarihi itibariyle incelemelerin başlatıldığı belirtildi. Kurum, adı geçen hastanelerden SGK ile sözleşmesi bulunanlara yönelik araştırmaların 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle gerçekleştirildiğini duyurdu.

Görev Tanımı

Açıklamada, "Savcılığın soruşturma yürüttüğü hastanelerden SGK sözleşmesi bulunanlar üzerindeki incelemeler titizlikle sürdürülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, anlaşmamız olan hastaneleri yalnızca fatura ve mali yönden denetlediğimizin altını çiziyoruz," ifadesine yer verildi.