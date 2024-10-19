DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.324.292,3 0,06%

SGK'dan Yenidoğan Çetesi İncelemesi Hakkında Açıklama

SGK, yenidoğan çetesi soruşturmasında incelemelerin titizlikle sürdüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 09:45
SGK'dan Yenidoğan Çetesi İncelemesi Hakkında Açıklama

SGK'dan Yenidoğan Çetesi İncelemesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' olarak bilinen soruşturma kapsamında incelemelerin devam ettiğini açıkladı.

İncelemelerin Detayları

SGK'nın yaptığı yazılı açıklamada, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gelen talep doğrultusunda, 24 Kasım 2023 tarihi itibariyle incelemelerin başlatıldığı belirtildi. Kurum, adı geçen hastanelerden SGK ile sözleşmesi bulunanlara yönelik araştırmaların 3 başmüfettiş ve 3 müfettişle gerçekleştirildiğini duyurdu.

Görev Tanımı

Açıklamada, "Savcılığın soruşturma yürüttüğü hastanelerden SGK sözleşmesi bulunanlar üzerindeki incelemeler titizlikle sürdürülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, anlaşmamız olan hastaneleri yalnızca fatura ve mali yönden denetlediğimizin altını çiziyoruz," ifadesine yer verildi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 11 Filistinli Hayatını Kaybetti
2
IKBY Başbakanı Barzani: Türkiye PKK ile Mücadele Ediyor
3
İŞKUR'dan Engellilere ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği Duyurusu
4
Küçükçekmece'de Su Birikintisine Düşen Eda Nur'un Ölümüyle İlgili Bilirkişi Raporu Hazırlandı
5
Ceza İnfaz Sisteminde Yenilikçi Değişiklik İhtiyacı
6
Kuzey Kore, Güney Kore'den Gönderilen İHA'nın Kalıntılarını Buldu
7
İsrail Ordusu, Gazze'deki Hastanelere Yoğun Saldırılara Devam Ediyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor