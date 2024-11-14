SGK'den Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Prim Borçlarına Cevap

SGK'den Prim Borçları Açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin prim borçlarının takip edilmesi sürecinin 'siyasi bir saldırı' olarak değerlendirilemeyeceğini duyurdu. SGK, yaptığı açıklamada, işçilerin kazançlarından kesilerek kuruma yatırılması gereken primlerin tahsilinin yasal bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Prim Borçlarının Artışı

Açıklamada, toplanan prim gelirlerinin emeklilerin aylıklarının ödenmesi ve vatandaşların sağlık hizmeti giderlerinin karşılanması için kritik öneme sahip olduğu belirtildi. 2024 yılı itibarıyla, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya olan borcunun son yedi ayda 4,5 milyar liradan 8,4 milyar liraya yükseldiği, 2024 Eylül ayı itibarıyla ise 8,8 milyar liraya ulaşmasının kaydedildiği ifade edildi.

Tecil Başvurusu Hakkında Bilgiler

Belediyenin 6183 sayılı Kanun'un 48/A maddesi uyarınca borçların tecili için yaptığı girişimin, belirtilen şartları taşımadığı için kanunen geçersiz olduğu bildirildi. Ödenecek borcun yüzde 10'unun peşin olarak ödenmesi ve kalan borcun yüzde 50'si oranında teminat gösterilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Haciz ve Teminat Sorunları

Ayrıca, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından teminat olarak gösterilen gayrimenkullerde birçok haciz bulunduğu için bu varlıkların kanunen geçerli teminat olamayacağı ifade edildi. Dolayısıyla, bu işlemin geçersiz olduğu vurgulandı.

Siyasi Tartışmalara Dikkat Çekildi

Açıklamada, belediye başkanı tarafından dile getirilen SGK ile rızaen anlaşma yapıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. SGK'nın, yasal sorumluluklarını yerine getiren bir kurum olarak, süreçlerin siyasi tartışmalara konu olmasına üzüntü duyduğu kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.