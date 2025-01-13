SGK'den Ankara Büyükşehir Belediyesine Yanıt: Gayrimenkul Devirleri Mevzuata Uygun

SGK ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Arasındaki Tartışma Kızışıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından gündeme getirilen iddialara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. SGK, üzerinde haciz, şerh veya ipotek bulunan bir gayrimenkulü devralmanın mevzuat gereği mümkün olmadığını belirtti.

Mevzuat Gereği Devralma Mümkün Değil

SGK'sından yapılan yazılı açıklamada, kurumun keyfi uygulamalarla değil, kanunlar ve diğer mevzuat çerçevesinde yönetildiği vurgulandı. Açıklamada, "SGK'nin üzerinde haciz, şerh veya ipotek bulunan bir gayrimenkulü devralması mevzuat gereği 'satış kabiliyeti olmadığı için' mümkün değildir" denildi.

Kamu Yararı ve Şeffaflık Vurgusu

Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu yararını gözetmek adına büyük bir hassasiyetle çalıştığını belirterek, bugüne kadar 1200'den fazla gayrimenkul devrinin gerçekleştiğini, bu işlemlerin hiçbirinde haciz, şerh veya ipotek bulunmadığını ifade etti. Açıklamada, "Üzerinde haciz, şerh ve ipotek bulunan taşınmazların SGK'ye devri için teklif edilmesi, ya süreç hakkında bilgi eksikliğinden ya da kamuoyunu aldatma çabasından kaynaklanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

ABB'nin İddiaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise kendi açıklamasında, SGK'ye yönelik borç yapılandırma sürecine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan ifadelerin gerçeği yansıtmadığını savundu. ABB, SGK'ye borçların yapılandırılması için Anafartalar Çarşısı gibi değerli 572 taşınmaz sunduklarını duyurdu.

Toplam Değer ve Haciz Miktarı

ABB tarafı, SGK'ye bildirilen toplam 33 kalem arsanın değerinin yaklaşık 1 milyar 193 milyon 350 bin lira olduğunu, bu arsalar üzerindeki toplam haciz tutarının ise yaklaşık 3 milyon lira olduğunu açıkladı.