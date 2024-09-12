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SGK'den Genel Sağlık Sigortası İle İlgili Önemli Duyuru

Geliri olmayanlar GSS kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabilir. Başvuru detaylarına dikkat!

Yayın Tarihi: 12.09.2024 16:40
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 16:40
SGK'den Genel Sağlık Sigortası İle İlgili Önemli Duyuru

SGK'den Genel Sağlık Sigortası Açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), gelir testi başvurusunun önemine dikkat çekerek, vatandaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında ücretsiz sağlık hizmeti alabileceğini duyurdu.

Gelir Testine Nasıl Başvuru Yapılır?

Kurumun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, herhangi bir geliri veya sosyal güvencesi olmayan kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurmaları gerektiği bildirildi. Ayrıca, yapılan paylaşımda şu bilgiler aktarıldı:

  • Aile içi kişi başı gelir, brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise, ücretsiz sağlık hizmeti alabilirsiniz.
  • Aile içi kişi başı gelir, brüt asgari ücretin üçte biri ve üzerinde ise, aylık 600 lira 8 kuruş GSS primi ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.

Gençlerin Sağlık Hakkı

Ortaöğretim (lise) mezunlarının 20 yaşına kadar, yükseköğretim (üniversite) mezunlarının ise 25 yaşına kadar sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı bulunmaktadır. Mezuniyet tarihlerinden itibaren 2 yıl içerisinde bu haktan yararlanmak mümkündür.

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