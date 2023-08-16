SGK duyurdu: Asgari ücrete 500 TL destek! O tarihte hesaplarınızı kontrol edin

İşverene ve işçiye ülkemizde farklı destekler sunulurken SGK, resmi sosyal medya üzerinden paylaşım yapılarak 500 TL verileceği açıklandı. Gelen açıklama üzerine 1,7 milyondan fazla işletme asgari ücret desteğinden yararlandığı ifade edildi. 2023 yılının Ocak Mayıs aylarında 1.781.089 iş yerinde toplam da 13,1 milyar TL destek verildi.





BAŞVURU DETAYLARI

1 Ocak 2023 tarihi öncesinde iş yerinin asgari ücrete desteklerinden faydalanmak için şartların neler olduğu merak ediliyor. Temmuz Aralık aylarında aylık prim ve hizmet belgelerinde ya da muhtasar beyannamelerin yasak süresi verilir. Öncelikli olarak işveren çalıştırdığı kişilerin sigorta primine esas kazançlarının tam olarak bildirilmesi gerekiyor. Ödemelerin ise cari ay primlerinin yasal süresi içinde tamamlanmasına dikkat ediliyor.