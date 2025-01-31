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SGK, Geçen Yıl 33,7 Milyar Lira Rapor Ödemesi Yaptı

SGK, 2023'te hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle 33,7 milyar lira rapor ödemesi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 11:02
SGK, Geçen Yıl 33,7 Milyar Lira Rapor Ödemesi Yaptı

SGK'dan 33,7 Milyar Lira Rapor Ödemesi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2023'te hastalık, analık, iş kazası ve meslek hastalığı gibi durumlar sonucunda, sigortalılara toplam 33,7 milyar lira geçici iş göremezlik (rapor) ödemesi yaptı. Bu ödemelerin 3,8 milyar lirası iş kazası ve meslek hastalığı, 21 milyar liralık kısmı hastalık ve 8,9 milyar lirası analık nedenle gerçekleştirildi.

İstirahat Raporu Şartları

SGK, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde, hizmet akdiyle çalışan ve kendi nam ve hesabına çalışan sigortalıların istirahat raporu alması şartıyla geçici iş göremezlik ödeneği sağlıyor. İstirahat raporları, Kurumun e-Ödenek programı kapsamında elektronik ortamda düzenlenmekte ve ödemeler, sigortalının talebi olmaksızın PTT Bank veya SGK'ya belirtilen banka hesaplarına aktarılmaktadır.

Sigortalı Olma Şartları

Sigortalılara hastalık ve analık durumlarında geçici iş göremezlik ödeneği yapılabilmesi için, iş göremezlik veya doğum tarihinden önceki bir yılda 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekmektedir. Kendi adına çalışanların ise, iş kazası ve analık durumunda ödenek alabilmesi için genel sağlık sigortası prim ve ödemeleriyle ilgili borçlarının tamamının ödenmiş olması şartı aranmaktadır.

Ödeme Süreleri ve Tutarları

İş kazası ve meslek hastalığı durumunda iş göremezliğe uğrayan sigortalılara her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilirken, hizmet akdiyle çalışanlara hastalık durumunda iş göremezliğin üçüncü gününden itibaren ödeme yapılmaktadır. Ayrıca, kendi adına çalışan sigortalı kadınların analık durumunda, doğumdan önce ve sonraki 8'er haftalık süre için çalışmadığı her gün için ödenek alması sağlanmaktadır. Eğer çoğul gebelik söz konusuysa, doğumdan önceki 8 haftaya ek olarak 2 hafta süresi de verilmekte.

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