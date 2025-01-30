SGK Geri Ödeme Listesine 56 Yeni İlaç Eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan yeni düzenleme çerçevesinde, 43'ü yerli üretim olmak üzere toplam 56 ilacın geri ödeme listesine dahil edildiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olmasını diledi ve vatandaşlara sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.

Yeni eklenen ilaçlar arasında, 3 kanser ilacı, 3 kronik böbrek yetmezliği ilacı, 3 organ naklinde kullanılan ilaç, 2 kan ürünü, 2 alerji aşısı ve 2 immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı yer alıyor. Bu düzenleme, hastaların tedavi sürecinde önemli bir kolaylık sağlayacak.