DOLAR
35,78 0,08%
EURO
37,31 -0,02%
ALTIN
3.192,41 -0,64%
BITCOIN
3.775.385,36 -0,99%

SGK Geri Ödeme Listesine 56 Yeni İlaç Eklendi

SGK, 43'ü yerli olmak üzere toplam 56 ilacı geri ödeme listesine aldı. Bakan Işıkhan, hastalara şifa diledi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:48
SGK Geri Ödeme Listesine 56 Yeni İlaç Eklendi

SGK Geri Ödeme Listesine 56 Yeni İlaç Eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan yeni düzenleme çerçevesinde, 43'ü yerli üretim olmak üzere toplam 56 ilacın geri ödeme listesine dahil edildiğini duyurdu.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geri ödeme listesine alınan ilaçların hastalara şifa olmasını diledi ve vatandaşlara sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.

Yeni eklenen ilaçlar arasında, 3 kanser ilacı, 3 kronik böbrek yetmezliği ilacı, 3 organ naklinde kullanılan ilaç, 2 kan ürünü, 2 alerji aşısı ve 2 immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı yer alıyor. Bu düzenleme, hastaların tedavi sürecinde önemli bir kolaylık sağlayacak.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
2
Iğdır'ın Gökkuşağı Tepeleri Turizme Kazandırılıyor
3
Kars'taki Kış-2025 Tatbikatı'na 20 Ülkeden Katılım
4
Hakaret Eden Öğrencilerle Uzlaşma: Öğretmenden Kitap ve Spor Şartı
5
Tokat Belediyesi'nden 250 Kişiye Evde Bakım Hizmeti
6
Borneo Adası'ndaki Sel ve Heyelanlar 5 Can Aldı
7
Batman'da Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

2025'te Yeni Destek Açıklandı! Eğitim Desteği 6100 TL Olacak!

2025 Promosyonlarında Yapı Kredi Rekor Kırıyor: 82.100 TL ödeyecek

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı