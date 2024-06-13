SGK giriş yılı bunlardan biri olanlara çıtır emeklilik! 47-48-49 yaşla emeklilik kapıda

Emekli olmak isteyenlere güzel haber! Bu tarihlerde sigortası başlayanlar faydalanacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ OLMAK İSTEYENLERE MÜJDE

Emekli olmak isteyen vatandaşlar emeklilik sisteminde yapılan yeni düzenlemeleri yakından takip ediyor. 15 sene sigorta süresini dolduran ve 3 bin 600 prim gününü tamamlayan vatandaşlar kısmi emekli olabiliyor. Kısmi emeklilik şartı sigorta giriş tarihine göre değişkenlik gösteriyor. SGK resmi internet sitesi üzerinden sigorta giriş tarihlerini öğrenebilirsiniz.





Çalışırken iş gücünü yüzde 60 ve üstünde kaybeden vatandaşlar 10 sene sigorta süresi ve 1800 prim günü tamamlanmasıyla malulen emekli olabiliyorlar. Ağır işlerde çalışan vatandaşlar da yıpranma payıyla erken emekli olabiliyor. Madencilik gibi meslek gruplarının yer aldığı 44 meslek grubu SGK resmi internet sitesi üzerinden paylaşılıyor. Engelli bireyler de vergi indirimleriyle yaş şartını tamamlamadan erken emekli olabiliyor. Eğer siz de emekli olabileceğiniz zamanı hesaplamak istiyorsanız e-Devlet sistemi üzerinden online olarak hesaplamalarınızı kolaylıkla yapabilirsiniz ve hızlı şekilde emeklilik başvurusu da yapabilirsiniz.