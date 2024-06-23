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SGK giriş yılına dikkat! 1995-2003 arası girişlilere emeklilik yılı açıklandı!

Emeklilik hayatınızın en huzurlu zamanlarından biri olarak kabul edilir ancak herkesin farklı ihtiyaç ve beklentileri vardır. Bu çeşitlilik, 'esnek emeklilik' kavramının son yıllarda giderek önem kazandığı anlamına geliyor. Esnek emeklilik programları, bireylerin emeklilik haklarını yaş sınırına bakılmaksızın erken alabilmelerine olanak tanıyan bir yaklaşımla karakterize edilmektedir. Bu sayede emeklilik sürecinizi daha özgür ve bireysel olarak tasarlayabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 23.06.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024 10:02
SGK giriş yılına dikkat! 1995-2003 arası girişlilere emeklilik yılı açıklandı!

Esnek emeklilik planları, bireylerin emeklilik planlarını kişisel ihtiyaçlarına ve mali durumlarına uygun şekilde tasarlamalarına olanak tanır. Bu sistem, genel emeklilik koşullarında bireysel farklılıkları dikkate alarak bireylerin emeklilik işlemlerini yaşam koşullarına göre yapılandırmalarına olanak sağlamaktadır. Türkiye'de emeklilik koşulları başta cinsiyet olmak kaydıyla çeşitli faktörlere bağlı değişiklik gösterebilmektedir. Kadın ve erkeklere yönelik belirlenen emeklilik yaşı ile prim ödeme gün sayısı zamanla değişmektedir.

SGK giriş yılına dikkat! 1995-2003 arası girişlilere emeklilik yılı açıklandı!

KADINLARDA EMEKLİLİK KOŞULLARI

01.04.1981 ve öncesine: 20 yıl çalışma, 5000 gün prim ödeme, yaş şartı yok

01.04.1981 ila 08.09.1981 tarihleri arası: 20 yıl çalışma, 5000 gün prim ödeme, 38 yaş

09.09.1981 ila 23.05.1984 tarihleri arası: 20 yıl çalışma, 5000 gün prim ödeme, 40 yaş

24.05.1984 ila 23.05.1985 tarihleri arası: 20 yıl çalışma, 5000 gün prim ödeme, 41 yaş

24.05.1985 ila 23.05.1986 tarihleri arası: 20 yıl çalışma, 5075 gün prim ödeme, 42 yaş

24.05.1986 ila 23.05.1987 tarihleri arası: 20 yıl çalışma, 5150 gün prim ödeme, 43 yaş

24.05.1987 ila 23.05.1988 tarihleri arası: 20 yıl çalışma, 5225 gün prim ödeme, 44 yaş

24.05.1988 ila 23.05.1989 tarihleri arası: 20 yıl çalışma, 5300 gün prim ödeme, 45 yaş

24.05.1989 ila 23.05.1990 tarihleri arası: 20 yıl çalışma, 5375 gün prim ödeme, 46 yaş

24.05.1990 ila 23.05.1991 tarihleri arası: 20 yıl çalışma, 5450 gün prim ödeme, 47 yaş

24.05.1991 ila 23.05.1992 tarihleri arası: 20 yıl çalışma, 5525 gün prim ödeme, 48 yaş

24.05.1992 ila 23.05.1993 tarihleri arası: 20 yıl çalışma, 5600 gün prim ödeme, 49 yaş

24.05.1993 ila 23.05.1994 tarihleri arası: 20 yıl çalışma, 5675 gün prim ödeme, 50 yaş

24.05.1994 ila 23.05.1995 tarihleri arası: 20 yıl çalışma, 5750 gün prim ödeme, 51 yaş

24.05.1995 ila 23.05.1996 tarihleri arası: 20 yıl çalışma, 5825 gün prim ödeme, 52 yaş

24.05.1996 ila 23.05.1997 tarihleri arası: 20 yıl çalışma, 5900 gün prim ödeme, 53 yaş

24.05.1997 ila 23.05.1998 tarihleri arası : 20 yıl çalışma, 5975 gün prim ödeme, 54 yaş

24.05.1998 ila 23.05.1999 tarihleri arası: 20 yıl çalışma, 5975 gün prim ödeme, 55 yaş

24.05.1999 ila 08.09.1999 tarihleri arası: 20 yıl çalışma, 5975 gün prim ödeme, 56 yaş

09.09.1999 ila 31.12.2008 tarihleri arası: 20 yıl çalışma, 7000 gün prim ödeme, 58 yaş

31.12.2008 ve sonrasına: 20 yıl çalışma, 7100 gün prim ödeme, 58 yaş

ERKEKLERDE EMEKLİLİK KOŞULLARI

08.09.1976 ve öncesinde: 25 yıl çalışma, 5000 gün prim ödeme, yaş şartı yok

09.09.1976 ila 23.05.1979 tarihleri arası: 25 yıl çalışma, 5000 gün prim ödeme, 44 yaş

24.05.1979 ila 23.11.1980 tarihleri arası: 25 yıl çalışma, 5000 gün prim ödeme, 45 yaş

24.11.1980 ila 23.05.1982 tarihleri arası: 25 yıl çalışma, 5075 gün prim ödeme, 46 yaş

24.05.1982 ila 23.11.1983 tarihleri arası: 25 yıl çalışma, 5150 gün prim ödeme, 47 yaş

24.11.1983 ila 23.05.1985 tarihleri arası: 25 yıl çalışma, 5225 gün prim ödeme, 48 yaş

24.05.1985 ila 23.11.1986 tarihleri arası: 25 yıl çalışma, 5300 gün prim ödeme, 49 yaş

24.11.1986 ila 23.05.1988 tarihleri arası: 25 yıl çalışma, 5375 gün prim ödeme, 50 yaş

24.05.1988 ila 23.11.1989 tarihleri arası: 25 yıl çalışma, 5450 gün prim ödeme, 51 yaş

24.11.1989 ila 23.05.1991 tarihleri arası: 25 yıl çalışma, 5525 gün prim ödeme, 52 yaş

24.05.1991 ila 23.11.1992 tarihleri arası: 25 yıl çalışma, 5600 gün prim ödeme, 53 yaş

24.11.1992 ila 23.05.1994 tarihleri arası: 25 yıl çalışma, 5675 gün prim ödeme, 54 yaş

24.05.1994 ila 23.11.1995 tarihleri arası: 25 yıl çalışma, 5750 gün prim ödeme, 55 yaş

24.11.1995 ila 23.05.1997 tarihleri arası: 25 yıl çalışma, 5825 gün prim ödeme, 56 yaş

24.05.1997 ila 23.11.1998 tarihleri arası: 25 yıl çalışma, 5900 gün prim ödeme, 57 yaş

24.05.1991 ila 23.11.1992 tarihleri arası: 25 yıl çalışma, 5600 gün prim ödeme, 53 yaş

24.11.1992 ila 23.05.1994 tarihleri arası: 25 yıl çalışma, 5675 gün prim ödeme, 54 yaş

24.05.1994 ila 23.11.1995 tarihleri arası: 25 yıl çalışma, 5750 gün prim ödeme, 55 yaş

24.11.1995 ila 23.05.1997 tarihleri arası: 25 yıl çalışma, 5825 gün prim ödeme, 56 yaş

24.05.1997 ila 23.11.1998 tarihleri arası: 25 yıl çalışma, 5900 gün prim ödeme, 57 yaş

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