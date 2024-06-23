SGK giriş yılına dikkat! 1995-2003 arası girişlilere emeklilik yılı açıklandı!

Emeklilik hayatınızın en huzurlu zamanlarından biri olarak kabul edilir ancak herkesin farklı ihtiyaç ve beklentileri vardır. Bu çeşitlilik, 'esnek emeklilik' kavramının son yıllarda giderek önem kazandığı anlamına geliyor. Esnek emeklilik programları, bireylerin emeklilik haklarını yaş sınırına bakılmaksızın erken alabilmelerine olanak tanıyan bir yaklaşımla karakterize edilmektedir. Bu sayede emeklilik sürecinizi daha özgür ve bireysel olarak tasarlayabilirsiniz.