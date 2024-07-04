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SGK kaydı olanların fişi çekildi! İçinde siz de olabilirsiniz: e-Devlet'ten hemen bakın!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2023 yılında gerçekleştirdiği denetimler sonucunda önemli bir adım attı. Yapılan incelemelerde, sahte iş yerlerinin tespit edilmesiyle birlikte, çalışmadığı halde sigorta primi ödenen veya sahte iş yerleri üzerinden sigortalı gösterilen çok sayıda kişinin sigortalılığı iptal edildi. SGK'nın verdiği bilgilere göre, 2023 yılı denetimlerinde toplam 1533 iş yerinin sahte olduğu belirlendi. Bu iş yerleri üzerinden sigortalı gösterilen 88 bin 455 kişinin sigortalılığı, sahte iş yerlerinin tespit edilmesiyle birlikte iptal edildi.

Yayın Tarihi: 04.07.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 21:23
SGK kaydı olanların fişi çekildi! İçinde siz de olabilirsiniz: e-Devlet'ten hemen bakın!

SGK'nın Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelesi Hız Kesmiyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2023 yılında yürüttüğü denetimler sonucunda önemli adımlar attı. Yapılan incelemelerde, 1533 iş yerinin sahte olduğu tespit edilirken, bu iş yerleri üzerinden sigortalı gösterilen 88 bin 455 kişinin sigortalılığı iptal edildi.

SGK'nın "Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu" üzerinden yürüttüğü çalışmalar, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında büyük önem taşıyor. Bu platform sayesinde, sahte iş yerleri ve sahte sigortalılar tespit edilerek kayıtlar güncelleniyor ve usulsüzlüklere karşı etkin önlemler alınıyor.

SGK'nın kararlılıkla sürdürdüğü denetimler, sosyal güvenlik sisteminin sağlıklı işlemesi ve kaynakların doğru kullanılmasını sağlama hedefiyle gerçekleştiriliyor. Sahte iş yerleri ve sahte sigortalılık gibi konularda yapılan bu denetimler, adaletli bir sosyal güvenlik sisteminin temelini oluşturuyor.

 

SGK kaydı olanların fişi çekildi! İçinde siz de olabilirsiniz: e-Devlet'ten hemen bakın!

SGK, Sahte Sigortalılık ve İş Yeri İle Mücadelede Sıkı Yaptırımlar Uyguluyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sahte sigortalılık ve sahte iş yerleriyle mücadele kapsamında kararlı adımlar atmaya devam ediyor. 2023 yılında yapılan denetimlerde sahte olduğu tespit edilen iş yerlerine ve bu iş yerleri üzerinden sigortalı gösterilen kişilere yönelik ciddi yaptırımlar uygulandı.

 

SGK kaydı olanların fişi çekildi! İçinde siz de olabilirsiniz: e-Devlet'ten hemen bakın!

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Şahin, sahte iş yeri ve sahte sigortalılığın Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminde kronik bir sorun olduğunu vurgulayarak önemli açıklamalarda bulundu.

Şahin, SGK'nin Türkiye genelinde 2,750 sosyal güvenlik denetmeniyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Özellikle kayıt dışının yoğun olduğu illerde sahte iş yeri ve sahte sigortalılık vakalarının sıkça görüldüğünü ifade etti. Bu tür usulsüzlüklerin genellikle akraba veya tanıdıkların iş yerleri üzerinden yapıldığını ve son zamanlarda hamilelerin sahte sigortalılığına yönelik artışlar tespit ettiklerini dile getirdi.

Açıklamasında devamında Şahin, sahte sigortalılık uygulamalarının SGK'den geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek veya özel hastanedeki doğum masraflarının bir kısmını kuruma ödetmek amacıyla kullanıldığını aktardı. Sosyal güvenlik denetmenleri olarak, devleti zarara uğratan tüm usulsüzlük ve hilelere karşı titizlikle çalıştıklarını ve bu alandaki mücadelelerini sürdürdüklerini vurguladı.

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