SGK'nın Emekli Promosyonları ile İlgili Kritik Kararı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekliler için promosyon anlaşmaları konusunda hayal kırıklığı yaratan bir karar aldı. Emeklilerin uzun zamandır merakla beklediği promosyon haberleri nihayet geldi, ancak Mart ayında SGK ile bankalar arasında herhangi bir sözleşme yapılmayacağı açıklandı. Bu durum, emeklilerde büyük bir üzüntü yarattı.

Bankaların rekabeti, emeklilere umut sunuyor. Geçmişte zorlu şartlarda yürütülen promosyon süreçleri, artık serbest piyasa koşullarında daha faydalı hale geliyor. Emekli promosyonları ile ilgili gelişmeleri dikkatle takip eden emeklilerin, bankaların rekabeti ile daha yüksek promosyon ödemeleri alma umudu artıyor.

2025'te Emekli Promosyonları Artacak Mı?

Emekli promosyonlarında 2024 yılı itibarıyla alım gücünün düşmemesi için pek çok banka, rekora imza atmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, 2017 yılında başlayan promosyon uygulamalarının 2024'te 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değiştiğini vurgulayarak, emekli maaşlarındaki artışla birlikte promosyon tutarlarının 25.000 TL'yi hatta 27.000 TL'yi aşabileceği bilgisini verdi. Yılmaz, emekliler için en yüksek promosyon döneminin yaşanacağını da müjdeledi.

Bankaların Emekli Promosyon Teklifleri

Bankalar, 2025 Mart ayı itibarıyla güncellenmiş promosyon teklifleriyle dikkat çekiyor. Öne çıkan bankaların promosyon ödemeleri ise şöyle: