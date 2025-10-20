SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor

TBMM Başkanlığı'na sunulan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını içeren kanun teklifi, sosyal güvenlik sisteminde kapsamlı değişiklikler öngörüyor. Teklifin en dikkat çeken maddesi, SGK prime esas kazanç (PEK) üst sınırının artırılması oldu; bu düzenleme milyonlarca çalışan ve emekliyi doğrudan etkileyecek.

PEK Tavanı 7,5 Kattan 9 Kata Yükseliyor

Mevcut uygulamada, SGK primleri brüt asgari ücretin en fazla 7,5 katı üzerinden hesaplanıyordu. Meclis'e sunulan teklif ile bu sınır brüt asgari ücretin 9 katı olarak yeniden belirleniyor. Tavan artışıyla birlikte, SGK'ya bildirilen kazançlar yüksek ücretliler için yükselecek ve hem çalışan hem işveren prim ödemelerinde belirgin bir artış yaşanacak.

Prim Artışlarının Etkileri ve Yürürlük Tarihi

Düzenlemenin yasalaşması halinde yeni uygulamanın yürürlüğe gireceği tarih 1 Ocak 2026 olarak öngörülüyor. Özellikle brüt maaşı mevcut tavanın üzerinde olan çalışanlar ve işverenler yeni sistemin etkisini hissedecek. Mevcut aylık prim tavanı 2025 yılı için 195.041,40 TL olarak uygulanmaktaydı; yeni düzenleme bu rakamı, ilgili dönemdeki asgari ücrete göre yeniden hesaplayacak.

Tavan değişikliği ana etkiyi oluştururken teklif metninde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranlarında da düzenlemeler yer alıyor. Ayrıca isteğe bağlı sigorta primleri, tarım ve orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz çalışanların sigortalılığı, bazı kısmi süreli çalışanlar, ev hizmetlerinde çalışanlar ve konut kapıcılığı gibi alanlardaki sigortalılık hükümleri de teklif kapsamında bulunuyor.

Emekli Aylıklarından Yapılacak Kesintelere Üst Sınır

Teklifte yer alan bir diğer önemli düzenleme, SGK'dan gelir veya aylık alan emeklileri ilgilendiriyor. Mevcut durumda SGK'ya borcu olan emeklilerin aylıklarından kesinti yapılabiliyordu; yeni hükme göre bu kesintilere bir üst sınır getiriliyor. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi planlanan düzenlemeye göre, SGK'ya olan borçlar aylıklardan tahsil edilebilecek ancak kesinti tutarı, emeklinin aldığı gelir veya aylığın yüzde 25'ini hiçbir şekilde geçemeyecek.

Prime Esas Kazanç (PEK) Üst Sınırı Nedir?

Prime Esas Kazanç (PEK), bir çalışanın SGK'ya bildirilen brüt maaşının sigorta primlerine esas alınan kısmını ifade eder. Devlet her yıl bir alt sınır (asgari ücret) ve bir üst sınır (tavan ücret) belirler. Bir çalışanın maaşı tavanın üzerinde olsa bile SGK primleri bu tavan üzerinden hesaplanır. Örneğin, 2025 yılı tavanı 195.041,40 TL iken, brüt 300.000 TL maaş alan bir çalışanın primi tavan olan 195.041,40 TL üzerinden kesiliyordu. Tavanın asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkarılması, yüksek gelir grubundan daha fazla prim tahsil edileceği anlamına geliyor.

Teklif yasalaşması halinde, uygulama detayları ve kapsamı hakkında ek düzenlemeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.