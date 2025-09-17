SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli, KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Erişim Artıyor

Ankara'dan milyonlarca vatandaşı ve kronik hastayı ilgilendiren son dakika açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ortak bir duyuru yaptı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) geri ödeme listesine 51'i yerli üretim olmak üzere toplam 64 yeni ilacın dahil edildiği bildirildi.

Yerli Üretime Güçlü Destek

Bakan Vedat Işıkhan kararın yerli ilaç sanayisine verdiği destek açısından önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından 64 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. 51 adedi yerli üretim olan bu ilaçlar ile sağlıkta yerli ve milli üretimle güçlenmeye devam ediyoruz. Bu adım, hem hastalarımızın ilaca erişimini kolaylaştıracak hem de ülkemizin ilaç sanayisinin gelişimine ve dışa bağımlılığın azaltılmasına önemli bir katkı sunacaktır. Milletimize hayırlı uğurlu olsun,"

Hasta Odaklı Düzenleme: KOAH ve Diyabette Yeni Dönem

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise düzenlemenin hasta odaklı yönüne dikkat çekti ve ekledi: "Listeye dahil edilen ilaçlar arasında 3 önemli KOAH ilacı ve modern tedavi yöntemlerinde kullanılan 4 farklı diyabet ilacı bulunuyor. Ayrıca, 5 kan ürünü, 4 alerji aşısı, 4 antibiyotik ve 1 biyobenzer göz içi uygulanan ilaç gibi hayati öneme sahip tedaviler de artık devlet güvencesi altında."

Geri Ödeme Kapsamındaki Diğer Alanlar

SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınan diğer ilaç grupları ise şu şekilde belirtildi:

Kan ve Kan Yapıcı Organlar: 14 farklı ilaç

Ağrı Kesici ve İltihap Gidericiler: 6 analjezik ve 4 antiinflamatuvar analjezik

Sindirim Sistemi: 4 yeni ilaç

Bağışıklık Sistemi: 2 immünsüpresan (organ nakli vb. durumlarda kullanılır)

Enfeksiyon Hastalıkları: 1 antifungal (mantar), 1 antiviral ve 4 antibiyotik

Göz Sağlığı: 2 oftalmik preparat

Diğer Alanlar: Vitaminler, hormon preparatları, psikoleptikler, hemoroid tedavisi ilaçları ve özel tıbbi amaçlı gıdalar.

Bu adımla birlikte, özellikle kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlara erişimin kolaylaşması ve ilaç maliyetlerinin azalması hedefleniyor. SGK'nin geri ödeme kapsamının genişletilmesi, hem hastaların tedaviye erişimini iyileştirecek hem de yerli ilaç üretiminin desteklenmesine katkı sağlayacak.