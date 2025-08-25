Shamdasani: Gazze'de Gazetecilerin Öldürülmesi "Dünyayı Şoke Etmeli"

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Shamdasani'den Sert Uyarı

BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Shamdasani, Gazze'de gazetecilerin hedef alınarak öldürülmesine ilişkin güçlü açıklama yaptı.

Şok ve Hesap Sorma Çağrısı

Shamdasani, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi dünyayı şoke etmeli. Şaşkın bir sessizliğe değil, hesap sormaya ve adalet talep etmeye sevk etmeli".

Bu ifadeyle Shamdasani, uluslararası toplumu sessizlikten ziyade hesap sorma ve adalet arayışına geçmeye çağırdı.