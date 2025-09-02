Sheinbaum: ABD ile Güvenlik Anlaşmasına "Boyun Eğmemek" Koşuluyla Açığız

Sheinbaum'ın Açıklamaları

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın uyuşturucu sorunu ve düzensiz göçmenlerle mücadele politikası kapsamında güvenlik anlaşması yapmaya "boyun eğmemek şartıyla" istekli olduklarını açıkladı.

Axios sitesinin haberine göre, Sheinbaum Ulusal Saray'da yaptığı konuşmada Trump'ın düzensiz göçmen politikası, uyuşturucu kartellerine yönelik adımları ve uyguladığı tarifeleri değerlendirdi.

Sheinbaum, Meksika'nın en düşük tarife oranına sahip ülkelerden biri olduğunu ve birçok ülkeyle işbirliği içinde olduklarını belirterek, bir ticaret anlaşmasıyla daha iyi şartlara ulaşılabileceğini vurguladı.

Sheinbaum ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu ağırlayacaklarını ve Washington ile güvenlik alanında işbirliği için bir anlaşmaya varılacağını ifade ederek, "Bu anlayışın temelinin, ortak sorumluluk, karşılıklı güven, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı ve boyun eğmeksizin işbirliği olduğunu açıkça belirttik."

Bölgesel Gerilim ve Rubio'nun Ziyareti

ABD, "uyuşturucu kartelleriyle mücadele" gerekçesiyle Karayipler bölgesine savaş gemileri ile denizaltı göndermiş; bu adım ABD-Venezuela gerilimini tırmandırmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, gerilimin yükseldiği bu dönemde 2-4 Eylül tarihleri arasında Meksika ile Ekvador'a gidecek. Rubio'nun gündeminde "uyuşturucu kartellerini çökertmek, fentanil kaçakçılığını durdurmak, yasa dışı göçü sona erdirmek ve kıtaya zarar veren aktörlere karşı koymak" gibi başlıklar yer alacak.

Sheinbaum'ın açıklamaları, ABD ile güvenlik işbirliğinin şartlarına ilişkin Meksika yönetiminin yaklaşımını net biçimde ortaya koydu.