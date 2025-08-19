Sheinbaum: ABD'nin Venezuela'ya Askeri Gönderme Kararına Tepki

Sheinbaum'ın değerlendirmesi

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele gerekçesiyle Venezuela yakınlarına askeri birlik gönderme kararını doğru bulmadığını açıkladı.

Ulusal Saraydaki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Meksika'nın dış politikasının her zaman "diğer ülkelerin egemenliğine saygı duymaktan" geçtiğini vurguladı.

Sheinbaum, ABD'nin hametine ilişkin olarak şu ifadeyi kullandı: "Müdahaleye hayır, bu sadece bir inanç meselesi değil, anayasamızda da yer almaktadır. Bu konudaki görüşümüz her zaman halkların kendi kaderini tayin etme hakkı olacaktır. Bu sadece Meksika için değil, Amerika ve Karayipler'deki tüm ülkeler için geçerlidir."

Devlet Başkanı, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesini teşvik edeceklerini belirterek, "Çatışmaları çözmek için uluslararası kurumlar vardır, ama asla müdahalecilik olamaz." dedi.

Maduro ve ABD açıklamaları

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada: "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Maduro, ABD'nin hakkında bilgi verenler için ödül miktarını artırmasının ardından 4,5 milyonu aşkın milis gücünün ülke genelinde konuşlandırılacağını duyurmuştu.

Haberde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele için ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı verdiği; bu kararın "uluslararası hukuka uygun olup olmaması" yönünden tartışma yarattığı hatırlatıldı.

CNN'e konuşan iki üst düzey ordu yetkilisi, Trump'ın talimatının ardından yapılan çalışma sonucunda bölgeye 4 bin deniz piyadesi ile farklı görevleri yürütecek denizcilerin gönderilmesine karar verildiğini belirtti.