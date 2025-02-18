Sheinbaum'dan Milei'ye Kripto Para Tepkisi: 'Ciddi Bir Durum'

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Arjantin lideri Milei'nin kripto para tanıtımını eleştirdi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 07:31
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 07:31
Sheinbaum'dan Milei'ye Kripto Para Tepkisi: 'Ciddi Bir Durum'

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Arjantin lideri Javier Milei'ye kripto para tepkisi gösterdi

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin sosyal medya hesabında tanıttığı kripto para birimini "ciddi bir durum" olarak nitelendirdi.

Ulusal Saray'da düzenlenen günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Milei'nin 14 Şubat'ta X sosyal medya hesabında paylaştığı "LIBRA" isimli az bilinen kripto para birimini eleştirdi. Sheinbaum, Arjantin'deki muhalefet milletvekillerinin, Milei'yi "dolandırıcılığı teşvik etmekle" suçladığını hatırlatarak, "Eğer doğrulanırsa, bu son derece ciddi bir durumdur. Bir devlet başkanının özel bir girişimi teşvik etme yetkisinin sınırları bellidir. Eğer bu teşvik dolandırıcılık içeriyorsa, mesele daha da ciddileşir. Bir devlet başkanının özel çıkarlar doğrultusunda bir ürünü tanıtması açık bir çıkar çatışması yaratır." dedi.

Ekonomik Güç ve Siyasi Güç

Ekonomik gücün siyasi güçten ayrılması gerektiğini vurgulayan Sheinbaum, "Hükümetler insanlara hizmet etmek için vardır, özel sektör ise sosyal içerikli işler yapmak için faaliyet gösterir." ifadesini kullandı.

Milei'nin Kripto Para Tanıtımı

CNN'in haberine göre, Milei 14 Şubat'taki paylaşımında, "LIBRA" isimli bu kripto para birimini "bu özel proje, Arjantin ekonomisinin büyümesini teşvik etmeye adanacak" şeklinde tanıtmıştı. Fakat paylaşımından kısa bir süre sonra kripto para ağır değer kaybı yaşamış ve çok sayıda yatırımcı zarar etmiştir.

Eleştiriler sonrasında paylaşımını silen Milei, detaylardan haberdar olduktan sonra projeyi yaymama kararı aldığını belirtmişti. Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri, Milei'nin görevden alınmasını talep edeceklerini duyurdu.

Milei'ye yakın kaynaklar ise görevden alınma olasılığını reddederek, Yolsuzlukla Mücadele Ofisi'nin konuyu soruşturduğunu bildirdi.

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