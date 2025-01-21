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Sheinbaum'dan Trump'a Sert Yanıt: 'Bu Bölge Hala Meksika Körfezi'

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Trump'ın 'Amerika Körfezi' ifadesine tepki gösterdi ve Meksika Körfezi'nden vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 20:06
Sheinbaum'dan Trump'a Sert Yanıt: 'Bu Bölge Hala Meksika Körfezi'

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'dan Trump'a Yanıt

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yakında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz" sözlerine yanıt verdi.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, "Bu bölgeye Amerika Körfezi diyorlar, bizim için hala Meksika Körfezi'dir ve tüm dünya için de böyledir" ifadelerini kullandı.

ABD ile İlişkilerde Eşitlik Vurgusu

Sheinbaum, ABD ile göçmenler konusunda diyalog kurulmasını arzuladıklarını dile getirerek, "Benim görevim, bu büyük halkın temsilcisi olmaktır. Bu nedenle ABD ile ilişkilerimizde eşitlik temelinde hareket edeceğiz ve her zaman ABD’de yaşayan Meksikalıları savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca, ABD’den sınır dışı edilecek Meksikalılara destek sağlamak amacıyla 2 bin 610 hukuk uzmanı ve 1773 görevli ile bir ekip oluşturulduğunu bildirdi.

Meksikalıların Önemi

Sheinbaum, Meksikalıların ABD ekonomisi için önemli bir yer tuttuğunu vurguladı ve Trump yönetiminin bu durumu bildiğini ifade etti. Ayrıca, ABD ile birçok konuda diyalog kurulması gerektiğinin altını çizdi.

Uyuşturucu Kaçakçılığı ve Silah Geçişleri Gündemde

ABD ile görüşülecek konuları sıralayan Sheinbaum, uyuşturucu kaçakçılığı, silah geçişleri, kültürel meseleler ve ticari ilişkiler gibi birçok konunun ele alınacağını belirtti.

Meksika'nın Gücü

"Biz büyük bir ülkeyiz; çalışkan, kültürel potansiyeli yüksek bir halkız. Meksika'nın başını eğmesi veya kendini daha aşağı hissetmesi için hiçbir sebep yok" diyen Sheinbaum, ülkesinin gücüne olan inancını yineledi.

Hükümetten Ek Destek

Meksika İçişleri Bakanı Rosa Icela Rodriguez, ABD’den gönderilecek Meksikalılara yönelik destek sağlayacaklarını açıkladı. Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente ise, ABD’de yaşayan Meksikalılara "ConsulApp" adlı mobil uygulamayı indirmelerini tavsiye etti; bu uygulamanın en yakın konsolosluğu harekete geçirebilmek için büyük kolaylık sağladığını vurguladı.

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