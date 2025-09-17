Sheinbaum: 'Hiçbir yabancı güç Meksika adına karar alamaz' — 215. Bağımsızlık Günü

Claudia Sheinbaum, 215. Bağımsızlık Günü'nde Mexico City'deki törende 'Hiçbir yabancı güç Meksika adına karar alamaz' dedi ve törene liderlik etti.

Tören ve mesaj

Claudia Sheinbaum, 215'inci Bağımsızlık Günü töreninde Mexico City'deki Ulusal Saray'ın balkonundan yaptığı konuşmada, 'Hiçbir yabancı güç Meksika adına karar alamaz.' dedi.

Sheinbaum, 215. Bağımsızlık Günü kapsamında düzenlenen törene başkanlık etti ve kutlamaların başlangıcını simgeleyen 'Grito de Independencia' törenini yönetti. Bu törende ilk kez bir kadın devlet başkanının liderlik ettiği belirtildi.

Resmi olarak her yıl 16 Eylül'de kutlanan törenler kapsamında, Zocalo Meydanı ve kentin ana caddelerinde askeri geçit töreni ile Meksika Hava Kuvvetleri'nin uçuş gösterisi düzenlendi.

