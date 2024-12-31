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Sheinbaum, Suç Örgütü Liderine Teşekkür Eden Belediye Başkanını Eleştirdi

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, suç örgütü liderine teşekkür eden belediye başkanını ağır bir dille eleştirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 07:48
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 07:48
Sheinbaum, Suç Örgütü Liderine Teşekkür Eden Belediye Başkanını Eleştirdi

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum'dan Sert Eleştiri

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, çocuklara oyuncak dağıttığı için suç örgütü lideri Nemesio Oseguera, bilinen adıyla "El Mencho"ya teşekkür eden Michoacan eyaletinin Coalcoman belediye başkanını sert bir dille eleştirdi.

Toplumsal Etki ve Eleştiri

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, suç örgütü liderlerinin hayırseverlik rüzgarından faydalanarak toplum üzerindeki etkilerini güçlendirmeye çalıştıklarını belirtti. Bu tür kampanyalara yerel yöneticilerin alet olmaması gerektiğini vurguladı.

Sheinbaum, çocuklara oyuncak dağıtan El Menchoya yönelik övgülerin kabul edilemez olduğunu ifade ederek, suç örgütünü öven pankartlara da dikkat çekti. "Bu pankartları kınıyoruz. Bir suç grubu halka açık bir etkinlikte şiddet için özür dileyemez. Bu suç gruplarına yaklaşanların yaşam değil, ölüm ihtimali vardır. Toplumda paraya dayalı değerler yerine farklı değerleri teşvik etmek için hep birlikte çalışmalıyız," dedi.

Belediye Başkanı Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Sheinbaum ayrıca, Coalcoman Belediye Başkanı Anavel Avilanın suç örgütüyle bağlantısının olup olmadığına dair yargıya varılmaması gerektiğini, bu tür durumların netleşmesi için savcılığın kapsamlı bir soruşturma başlatması gerektiğini kaydetti. Belediye Başkanı Avila'nın 27 Aralık'ta düzenlenen bir etkinlikte, çocuklara oyuncak dağıttığı gerekçesiyle "El Mencho"ya teşekkür etmesi, büyük tartışmalara neden oldu.

Yerel basında yer alan haberlere göre, belediye başkanı hakkında suç örgütünü övme suçlamasıyla bir soruşturma başlatıldığı ve bu kapsamda Avila'nın çete lideriyle olası bağlantısının incelendiği bildirildi.

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