Shell LNG şirketi Pavilion Energy’yi satın almak üzere anlaşmaya vardı!

Enerji şirketi Shell, Singapur merkezli yatırım şirket, Temasek’in bünyesindeki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti şirketi olan Pavilion Enegy’yi almak üzere anlaşma yaptı.

Shell tarafından yapılan yeni bir açıklamada, uluslararası LNG ticareti şirketi Pavilion Energy’nin yüzde 100 hisselerinin satın alınması adına anlaşmaya vardığı duyuruldu. Küresel çapta yıllık 6.5 milyon tonluk ticaret yapan şirket, anlaşmanın imzalanmasının ardından Shell’e ait olacak.

Söz konusu satın alma, Shell’in Entegre Gaz iş hacmini 2022 yılına kıyasla yüzde 15-25 büyüme hedefine ulaşmasında etkin rol oynayacak. Söz konusu satın alma işleminin ise 2025 yılının ilk çeyreğine kadar tamamlanması bekleniyor.

Konuya yönelik Shell Entegre Gaz ve Üretim Direktörü Zoe Yujnovich tarafından yapılan açıklamada, satın alma işleminin Shell’in LNG’deki lider pozisyonunu güçlendireceği aktarıldı.