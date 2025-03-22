Short Track Türkiye Şampiyonası Erzurum'da Başladı

Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası'na 113 sporcu katılıyor.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 21:41
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 21:52
Short Track Türkiye Şampiyonası Erzurum'da Başladı

Short Track Türkiye Şampiyonası Yüksek Tempo ile Başladı

Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonası, büyük bir heyecanla başladı. Palandöken 2000'lik Buz Hokey Salonu'ndaki organizasyona, başta Erzurum, İstanbul, Ankara, Samsun ve Kocaeli olmak üzere toplamda 38 kulüp ile 113 sporcu katılım gösteriyor.

Şampiyona Detayları

Yarışmalara, bir ferdi katılım sağlanmasının yanı sıra, farklı kulüplerden gelen sporcular kıyasıya mücadele ediyor. Şampiyonanın heyecan verici atmosferi, sporseverlerin ilgisini toplarken büyük bir rekabete sahne oluyor.

Şampiyona, yarın yapılacak olan final yarışları ile sona erecek.

Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonasında yarışlar başladı. Palandöken 2000'lik Buz...

Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonasında yarışlar başladı. Palandöken 2000'lik Buz Hokey Salonu'ndaki organizasyona Erzurum, İstanbul, Ankara, Samsun ve Kocaeli'den 38 kulüp ile 1 ferdi, 113 sporcu katılıyor.

Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonasında yarışlar başladı. Palandöken 2000'lik Buz...

Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye Şampiyonasında yarışlar başladı. Palandöken 2000'lik Buz Hokey Salonu'ndaki organizasyona Erzurum, İstanbul, Ankara, Samsun ve Kocaeli'den 38 kulüp ile 1 ferdi, 113 sporcu katılıyor.

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