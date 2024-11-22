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Şi Cinping, Brezilya Dönüşünde Fas'ı Ziyaret Etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Brezilya’dan dönerken Fas’ta önemli temaslarda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 19:06
Şi Cinping, Brezilya Dönüşünde Fas'ı Ziyaret Etti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, G20 Zirvesi için bulunduğu Brezilya'dan dönüş yolunda, Fas'ı ziyaret etti. Uçuşunun teknik bakım molası için uğradığı Kuzey Afrika ülkesi Fas'ta, Şi'yi Kazablanka Havalimanı'nda, Fas Veliaht Prensi Mevlayi el-Hasan ve Başbakan Aziz Ahnuş karşıladı.

Şi, Veliaht Prens ve Başbakan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Fas Kralı 4. Muhammed'e olan saygılarını ileterek, Çin ile Fas arasında Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde işbirliğinin ilerlemesini diledi. Prens Hasan, Kral 4. Muhammed'in selamlarını iletirken iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fas Veliaht Prensi, iki ülkenin Kovid-19 salgını dönemindeki dayanışmasından ötürü Çin'e teşekkür etti. İkili ilişkilerde üst düzey temasların sürdürülmesi ve farklı alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi hedeflerini vurguladı. Ayrıca, iki ülkenin pek çok meselede benzer görüşlere sahip olduğuna dikkat çekerek Fas'ın, ulusal egemenliği ve güvenliği korumak için Çin ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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